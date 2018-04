Il social magazine trevigiano Gushmag sbarca alla Milano Design Week

TREVISO Gushmag, social magazine che offre contenuti per diversi settori, dal banking all’interior design, porta la sua redazione al Salone del Mobile 2018 con l’iniziativa #InTheSameFrame.

L’obiettivo è di supportare le aziende protagoniste della Milan Design Week 2018 nella comunicazione online del proprio brand, con video, interviste e fotografie in grado di raccontare l’esperienza delle aziende stesse durante i giorni del Salone del Mobile. "L’espressione significa all’interno della stessa cornice” spiega Francesca Mengato, team leader di progetto e architetto, "ed esprime il concetto di unire, mettere insieme persone, concetti, emozioni, accomunati da un’unica passione: quella per il design. Frame è cornice ma è anche definizione di spazio, concetto, tempo: è un’unità di misura, parola chiave cara al mondo del design perché riassume al contempo spazio e tempo".

#InTheSameFrame vuole quindi unire all’interno della stessa cornice le aziende e il pubblico della settimana del mobile, avvicinandoli l’uno all’altro e rendendo quest’ultimo partecipe e protagonista del design a 360°. Dal 17 al 22 aprile Gushmag for Design sarà a Milano per raccogliere le testimonianze delle persone che animano la Design Week - visitatori, esperti o appassionati, architetti, designer e aziende - attraverso una serie di interviste che documenteranno sul campo l’evento e racconteranno in diretta le aziende, le anteprime di prodotto, i concept di progetto, con il proposito di raccogliere le emozioni, le opinioni e le impressioni di chi vive la settimana del design. Arper, Pianca, Magis, B-Line, Zanotta, Lema sono solo alcune delle aziende che hanno aderito all’iniziativa e racconteranno, attraverso i loro prodotti, i designer, i team di progetto e i visitatori dello stand, la loro personale design week. Una vetrina molto importante per una giovane realtà trevigiana che si apre ancora una volta sul palcoscenico di uno dei più importanti eventi internazionali dedicati al design.