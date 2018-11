H-Farm ospiterà le premiazioni dei Bold Global Awards

Crowdsourcing Week e H-Farm presentano Bold, il premio dedicato all’innovazione che si terrà a H-Farm a Ca’ Tron il prossimo 5 aprile 2019.

Presentato a Washington lo scorso ottobre durante la Crowdsourcing Week Global 2018, Bold Awards premierà le idee più dirompenti realizzate da aziende e singole persone in diverse categorie: Advertising, Open Innovation, Crowdsourcing, Robotics, Crowdfunding, Science, Space Frontier, Blockchain, Ico, AI, Online, Young Achievers. I vincitori saranno scelti da una giuria internazionale composta da imprenditori, professionisti, manager e accademici provenienti da tutto il mondo. Bold Awards punta a raccogliere più di 1000 candidature, sia dal settore pubblico sia da quello privato, le migliori 50 candidature verranno invitate alla premiazione in programma in H-FARM, nella sede di Ca’ Tron, il 5 aprile 2019. La piattaforma di innovazione è anche sponsor per la categoria Open Innovation con la partecipazione di Maurizio Rossi, co-fondatore di H-FARM a capo della giuria. Tutti i progetti proposti saranno valutati secondo i seguenti criteri: Livello di Impatto (40%), Scalabilità (30%), Trasparenza (20%), H-Factor – il fattore umano (10%). Le iscrizioni sono aperte da oggi fino al 20 febbraio 2019 e sono gratuite fino al 1 gennaio 2019. Successivamente ogni registrazione costerà $25 di cui $5 andranno in beneficienza alla Fondazione HforHuman per favorire l’accesso alla formazione e incoraggiare I giovani a seguire le loro passioni. A questo link è possibile effettuare l’iscrizione: http://bold-awards.com/submit-your-project.