La piattaforma Henkel sceglie H-Farm come partner per l'innovazione

H-Farm è stata scelta da Henkel come partner strategico per un percorso di innovazione su più livelli: scouting e selezione di startup per sviluppare nuovi modelli digitali di business e la creazione di un percorso di formazione sui temi dell’innovazione dedicato ai dipendenti della multinazionale chimica.

Henkel opera a livello mondiale con un portfolio bilanciato e ben diversificato sia nel settore industriale che nel largo consumo grazie ai marchi, le innovazioni e le tecnologie delle tre divisioni. Digitalizzare l’azienda è una delle priorità di Henkel che, per questo motivo, ha lanciato la propria piattaforma di Open Innovation, Henkel X per esplorare nuovi modelli di business e mettere insieme una rete unica di mentor, collaboratori e partner per affrontare le nuove sfide della trasformazione digitale. Tra i partner Henkel ha scelto H-Farm, la piattaforma di innovazione che adotta un modello che unisce insieme in un unico luogo investimenti in startup, consulenza aziendale ed educazione aumentata al digitale. La partnership si struttura su più livelli: il primo coinvolge i dipendenti di Henkel attraverso un programma formativo “fatto su misura” e diffuso a tutti attraverso la piattaforma multi-device Maize.Plus. Un percorso educativo che combina un format narrativo e di storytelling con una serie di giochi interattivi, secondo il metodo di gamification, per immergere gli utenti in una nuova esperienza di apprendimento.

Il secondo si sviluppa con un articolato progetto di Open Innovation che coinvolge ognuna delle tre divisioni di Henkel: Adhesive Technologies, Beauty Care e Laundry & Home Care. Il progetto consiste in diversi round di ricerca e identificazione di startup per scoprire e selezionare nuove soluzioni, tecnologie e modelli di business, esplorando anche nuovi scenari digitali e nuovi mercati. Da marzo 2018, H-Farm ha trovato e analizzato più di 750 startup, selezionandone una ventina. «Questa partnership ci aiuterà a formare il futuro e la cultura di Henkel. Il nostro obiettivo è creare nuovi modelli di business che coinvolgono i consumatori attraverso la collaborazione con diversi partner dall’Ecosistema Digitale. H-Farm, grazie al network globale su cui conta e l’atmosfera unica che la caratterizza è il luogo perfetto per farlo» commenta Rahmyn Kress, Henkel Chief Digital Officer. «È un onore per noi collaborare con un’azienda così importante come Henkel e la loro piattaforma di Open Innovation Henkel X, supportando la loro trasformazione digitale e aziendale» dichiara invece Maurizio Rossi, co-fondatore di H-Farm. Questa con Henkel è un’altra significativa collaborazione che l'hub di Roncade ha costruito direttamente con una grande multinazionale. Un segno che la piattaforma di innovazione, nata a Ca’ Tron nel 2005 e che oggi conta più di 600 dipendenti, sta crescendo: nel primo semestre 2018 sono infatti il 20% in più i programmi di Open Innovation sviluppati con aziende italiane e internazionali.