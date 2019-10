Iceberg Srl festeggia 40 anni di attività: «Siamo partiti da una busta di piselli»

Quarant'anni di attività, di successi, e una storia che ha attraversato generazioni: ha celebrato oggi questo prestigioso traguardo l’azienda veneta di Oderzo Iceberg Srl, tappa importante della sua avventura imprenditoriale e risultato di quell'impegno e di quel lavoro, portati avanti con passione e tenacia, che l’hanno resa una dei protagonisti dell’imprenditoria del Nordest, leader nella distribuzione di alimenti freschi, congelati e surgelati riservati al settore alberghiero italiano (Ho.re.ca).

Presso lo stabilimento a Piavon di Oderzo, l’azienda ha festeggiato, con una Company Celebration con più di 800 invitati tra dipendenti, fornitori e clienti, un anniversario che è motivo di grande soddisfazione per i fratelli Renato, Luciano, Ettore e Giuliano Bernardi, soci fondatori del gruppo. Nel corso del momento celebrativo aziendale, il sindaco di Oderzo Maria Scardellato ha portato il saluto delle autorità cittadine evidenziando la forza imprenditoriale e il legame con il territorio dell’azienda. Il presidente di Iceberg Renato Bernardi ha evidenziato il percorso di crescita dell’azienda nel corso dei decenni, un’occasione per guardare con orgoglio al solido passato e ai traguardi conquistati, ma anche un momento ideale per interrogarsi sulle sfide del futuro con fiducia ed entusiasmo, guidati dal desiderio di crescere e consolidarsi, con sguardo attento ai collaboratori così come allo sviluppo economico-sociale del territorio e della comunità.

È il 1979 quando l’azienda, già operante nel settore surgelati, viene acquisita dai fratelli Bernardi che ne rivoluzionano di anno in anno le strategie di vendita e l’organizzazione del lavoro secondo modelli più moderni e innovativi. «Tutto è nato con una busta di piselli - ha esordito nel suo intervento il Presidente di Iceberg, ricordando le prime sfide e difficoltà agli albori dell’avventura imprenditoriale, quando i prodotti surgelati erano ancora poco conosciuti, sottolineando come - è proprio quando emergono le difficoltà che nascono le opportunità». Al suo 40° compleanno, Iceberg Srl si conferma solida realtà in continua crescita, fortemente radicata sul territorio, e che ha chiuso il bilancio 2018 con un fatturato complessivo di 110 milioni di euro. Attiva a Piavon di Oderzo con uno stabilimento certificato di 9mila metri quadrati e 36mila metri cubi di celle frigorifere, ha una distribuzione capillare sui territori di gran parte del Veneto e di tutte le province del Friuli Venezia Giulia. Nel Nordest è punto di riferimento nel settore food, e 1 ristorante su 3 utilizza prodotti del gruppo Iceberg.