Lavoro: Veneto propone incontro tra aziende e disoccupati

Nei centri per l’impiego di Arzignano, Bassano del Grappa, Belluno, Legnago, Mestre, Mirano, Padova, Rovigo, San Bonifacio, Schio, Treviso, Verona e Vicenza il prossimo 7 novembre si terrà la prima edizione di Incontralavoro, la giornata di ‘recruiting’ promossa da Regione Veneto e Veneto lavoro con l’obiettivo di mettere in contatto i disoccupati con le imprese alla ricerca di potenziali candidati.

La macchina organizzativa è già in moto: «Invito le aziende e le agenzie del lavoro interessate a cogliere questa opportunità e a contattare i referenti dei centri per l’impiego specificando posizioni offerte e profili ricercati» è l'appello dell’assessore al lavoro Elena Donazzan. Durante la giornata, aziende e agenzie per il lavoro avranno a disposizione un desk dedicato dove svolgere i colloqui con i candidati preselezionati dagli operatori dei servizi pubblici per l’impiego sulla base dei curriculum e delle richieste espresse dalle imprese. I datori di lavoro interessati a partecipare possono contattare i referenti dei centri per l’impiego specificando le posizioni lavorative vacanti e il tipo di profili professionali ricercati. La partecipazione all'evento e il servizio di incrocio domanda-offerta sono gratuiti. Dopo aver raccolto le vacancy di imprese e agenzie per il lavoro, Regione Veneto e Veneto lavoro comunicheranno le modalità di partecipazione per i disoccupati, che potranno consultare le offerte disponibili a IncontraLavoro per ogni centro per l’impiego e candidarsi online alle preselezioni per svolgere il colloquio per la posizione di proprio interesse. Per i contatti con i centri per l’impiego interessati e per maggiori informazioni sull'iniziativa è disponibile la pagina web di ClicLavoro Veneto al sito www.cliclavoroveneto.it/incontralavoro.