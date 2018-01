"Pensioni, una questione da giovani": un convegno per capire fino a quando lavorare

ASOLO La Confederazione Nazionale dell'Artigianato di Asolo ha deciso di dedicare una speciale iniziativa a quanti (e sono tanti) si chiedono quando e come andranno in pensione, a chi sta pensando di attivare un piano pensionistico e a coloro che si stanno avvicinando alla pensione e vogliono vederci chiaro. Tre pubblici ben definiti per l’iniziativa “Pensioni, una questione da giovani! Pianificare il futuro per non farsi cogliere impreparati” che si terrà martedì 30 gennaio, alle 20, presso la sede della CNA di Asolo, in viale Enrico Fermi 37.

Nel corso dell’incontro saranno trattati in particolare: le novità in materia pensionistica della Legge di Stabilità 2018, l’Ape sociale e Ape volontaria, la “Rita” ovvero la “rendita integrativa temporanea anticipata” e la previdenza complementare con le opportunità di risparmio e i vantaggi fiscali. Come relatori interverranno Alessandro Gigante, direttore del Patronato Epasa-Itaco di Treviso, e Franco Deotti del Fondo Solidarietà Veneto.L’incontro è gratuito ed è gradita la conferma di partecipazione. Chiunque fosse interessato a iscriversi o a ottenere maggiori informazioni sull'evento potrà chiamare il numero: 0423.55152 o scrivere una mail all'indirizzo: asolo@cna.it.