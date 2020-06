Start up trevigiana brevetta il dispenser del futuro

SAVING TOWER PRO: l'innovativo dispenser di liquidi a pedale completamente meccanico e No-Touch, senza l'impiego di componenti elettronici. Questa è la rivoluzionaria proposta ideata da una giovane azienda del territorio, la SAVING LIGHTS di Antonio Paolicelli, in collaborazione con la PCM SRL e FASOLO ANTINFORTUNISTICA, inizialmente sviluppata per l'emergenza COVID-19 come distributore di gel igienizzante (pensate che ne contiene fino a 25lt!) ''Volevamo realizzare una colonnina igienizzante diversa dalla altre in commercio.'' scrive il Sig. Paolicelli, ''Priva di tutte le problematiche ormai riscontrate quotidianamente dagli utilizzatori finali, come sensori guasti e/o intasati, gel e/o batterie esauriti in tempi brevissimi, strutture non adatte per essere installate all'esterno delle attività, per non parlare delle forti speculazioni, ecc.'' continua il titolare della Saving Lights. Così, attraverso una partnership aziendale, nasce la SAVING TOWER PRO, realizzata in acciao INOX 304/316, adatta per tutti i settori lavorativi, resistente all'azione degli agenti atmosferici, ancorabile al suolo e sigillata attraverso apposite cerniere di sicurezza per evitare manomissioni e furti. La SAVING TOWER PRO può essere serigrafata e personalizzata ad hoc, divenendo così un vero e proprio articolo di arredo ritagliato su misura per le esigenze dei clienti. ''Pensiamo al futuro, non vogliamo fornire un distributore di gel e basta, bensì la SAVING TOWER PRO potrà essere impiegata in futuro come distributore di svariate tipologie di liquidi. Detraibile ed acquistabile con noleggio operativo, per agevolare le aziende clienti all'acquisto in questo periodo di forte crisi che stiamo tutti noi attraversando.'' Queste le parole del giovane imprenditore Antonio Paolicelli, già conosciuto nella provincia di Treviso per le precedenti collaborazioni con le Forze Armate, Pubblica Amministrazione ed Aziende del territorio avendo fornito consulenze e strumenti necessari a superare il lockdown nel rispetto delle normative. Per informazioni inoltrare una mail all'indirizzo INFO@LUMIDIRISPARMIO.IT oppure contattare direttamente il numero 392/1688300.