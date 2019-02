Il lavello in ceramica di Emo design vince l’if design award 2019

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Lo studio di industrial e interaction design Emo di Vittorio Veneto inizia il 2019 con la vittoria di un altro riconoscimento internazionale che si aggiunge ai già numerosi altri premi di design vinti grazie alle diverse tipologie di prodotto che lo studio realizza. Il premio in questione è l’iF Product Design Award 2019, organizzato dalla iF International Forum Design GmbH, la più antica organizzazione di design mondiale con base ad Hannover che quest’anno ha raccolto 6,400 progetti da 50 nazioni. La giuria di 67 esperti di design provenienti da tutto il mondo ha selezionato per la categoria cucina UP (http://www.emo-design.it/it/works/39-up.html), il lavello da cucina disegnato da Emo design per Scarabeo Ceramiche, azienda laziale con cui lo studio collabora da diversi anni. Partnership che ha aiutato Scarabeo Ceramiche a crescere e a proporsi con soluzioni che non solo hanno innovato il settore dell’arredo bagno, in cui l’azienda opera da sempre, ma che hanno spinto la stessa ad andare oltre i propri limiti e ad esplorare nuove soluzioni per la cucina, ambiente in cui la ceramica era stata soppiantata dall’introduzione di altri materiali. Il successo del lavello in ceramica UP è dato infatti dalle sue caratteristiche innovative ma ispirate alla tradizione. Si tratta di una proposta in contrasto con lo stile minimal delle cucine più diffuse e, al tempo stesso, in armonia con esse. Up non è un semplice lavabo ma diventa l’oggetto decorativo della cucina, il protagonista della scena con un tocco unico e personale. Caratterizzato da linee femminili e raffinate che disegnano un bordo rialzato delimitando la zona lavaggio da quella di appoggio, mentre la fessura che interrompe questo segno armonico, è utile a far defluire l’acqua verso il centro del lavello. Emo design, che nel 2018 ha festeggiato i suoi primi 10 anni di attività presentandosi con un nuovo slogan “We design new stories”, conferma come l’attività svolta dallo studio non si limiti solamente allo sviluppo di nuove soluzioni di prodotto, ma contribuisca anche a creare delle nuove storie e opportunità per i propri clienti. iF Design Award 2019 Per 66 anni, l'iF DESIGN AWARD è stato riconosciuto come arbitro di qualità per il design a livello internazionale. I premi vengono assegnati nelle seguenti discipline: Prodotto, Packaging, Comunicazione e Progettazione / UX, Architettura e Architettura d'interni, nonché concept. Tutte le opere premiate sono presenti nella iF WORLD DESIGN GUIDE, nell'app di progettazione iF e sono esposte alla fiera di design iF design exhibition Hamburg.

