La trevigiana Link Soluzioni viene premiata dal Financial Times

Il 2 marzo è stato pubblicato sul sito del Financial Times lo Special Report FT 1000, rapporto annuale che la testata economica realizza per analizzare il tasso di crescita delle aziende europee nei diversi settori: dall'energia alle automobili, dal food&beverage alla chimica, dalle costruzioni alle telecomunicazioni.

Un vero e proprio elenco delle 1000 realtà economiche, con sede in Europa, che hanno raggiunto il più alto tasso di crescita nel periodo 2015-2018. Una classifica che, ben la seconda volta, vede presente anche l'azienda trevigiana Link Soluzioni. Un successo, reso ancor più significativo dal fatto che tra le 1000 realtà presenti nel report, solo 34 si occupino di servizi finanziari e Link Soluzioni in questa classifica di settore, si piazza al 25° posto in Europa. «Essere per la seconda volta nella classifica del Financial Times ci fa un enorme piacere - commenta Pierantonio Furian, amministratore di Link Soluzioni – e ci conferma che stiamo procedendo nella giusta direzione con i nostri progetti. Figurare per il secondo anno consecutivo tra le 1000 realtà più in crescita a livello europeo è un’enorme soddisfazione; ed essere l’unica in Veneto non quotata che si occupa di servizi finanziari, per la mia squadra e per me è un gran successo, e ci dà la giusta carica per procede in questa direzione». Link Soluzioni, con un tasso di crescita del + 45,6% dal 2015 al 2018, risulta infatti l'unica azienda del settore con sede in provincia di Treviso, la seconda in Veneto, preceduta solamente da Signor Prestito, quotata in borsa.