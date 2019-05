Lotto Sport: accordo triennale con i campioni russi del Team Empire

Lotto Sport Italia, azienda italiana leader nelle calzature e nell’abbigliamento per lo sport e il tempo libero, si conferma pioniere tra i brand sportivi nel mondo degli e-sports e diventa sponsor tecnico di Team Empire, una delle squadre più conosciute a livello internazionale.

L’accordo, di durata triennale, prevede la fornitura di abbigliamento e calzature per le gare, il training e il tempo libero che verranno indossati dai player e dallo staff di Team Empire durante le occasioni ufficiali e le sessioni di streaming online. Fondato nel 2014 e con sede a Mosca, Team Empire è uno dei migliori team di e-sports a livello internazionale e può vantare centinaia di migliaia di fan in tutto il mondo grazie ai numerosi tornei vinti: il team russo ha infatti partecipato per tre volte ai Campionati internazionali di DOTA 2 con un montepremi totale di 50 milioni di dollari ed è entrato nelle prime 7 migliori squadre del mondo nel 2017. Ultima, in ordine cronologico, la vittoria della nona stagione del torneo Pro league di «Tom Clancy's Rainbow Six Siege», che si è svolto a Milano sabato 18 e domenica 19 maggio, dove si sono sfidate le 8 migliori squadre al mondo e che ha visto anche il debutto delle nuove maglie targate Lotto. La partnership con il Team Empire conferma la continua attenzione di Lotto Sport Italia nel ricercare e credere nei nuovi trend. Una strategia che, ancora una volta, racconta l’identità in evoluzione del brand Lotto, proiettato al futuro, ma sempre fedele al suo DNA sportivo.