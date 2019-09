Il campione di apnea Mike Maric nuovo testimonial di House to House

Un testimonial che di acqua se ne intende. House to House è orgogliosa di annunciare un nuovo brand ambassador: si tratta di Mike Maric, pluricampione di apnea e ora consulente per grandi atleti di fama mondiale. Un binomio positivo quello che lega l’azienda trevigiana specializzata nella distribuzione di elettrodomestici innovativi per il bucato e il mondo dello sport. Maric è stato infatti prima un cliente di House to House, talmente soddisfatto delle prestazioni della macchina multifunzione “Agento” (che asciuga e igienizza in brevissimo tempo) da volerne diventare testimonial. Con questo annuncio House to House si prepara alla convention nazionale in programma il 3 novembre al Forum di Assago a Milano. Mike Maric, milanese di origine istriana classe 1973, laureato in medicina, nel 2004 diventa Campione del Mondo di Apnea. Dopo la perdita di un amico, trova la forza per una nuova avventura: quella di portare la propria esperienza ad alti livelli, mettendo a disposizione degli altri le proprie capacità e le proprie competenze, come consulente, tra gli altri, per Federica Pellegrini, Filippo Magnini, Igor Cassina, Gregorio Paltrinieri, Sara Cardin e anche per la Federazione Italiana Triathlon, la Nazionale Italiana Rugby, la Pallanuoto maschile e femminile.

«Siamo orgogliosi di avere Mike Maric come testimonial – commenta Nicola Lunardon, fondatore di House to House – lo siamo ancor di più perché è stato lui a volerlo dopo aver provato Agento, la nostra macchina di punta che è capace di asciugare, igienizzare e facilitare la stiratura, abbreviandone così di molto i tempi. Caratteristiche che per chi pratica sport con frequenza, sono fondamentali. Nel frattempo, ci stiamo preparando alla Convention nazionale al Forum di Assago, in programma il 3 novembre, dove tracceremo le nuove linee guida e gli obiettivi per gli oltre 10.000 incaricati alla vendita che abbiamo su tutto il territorio nazionale. Ma non solo: vogliamo potenziare le sedi di Treviso e di Milano, oltre a puntare all’estero. Quest’anno a Milano avremo con noi la nostra madrina storica, la giornalista Roberta Ferrari, e sarà nostro ospite il comico Gabriele Cirilli… e poi una testimonial d’eccezione: Giorgia Palmas. Sono centinaia le persone che ogni mese entrano a far parte della nostra azienda – chiude Lunardon – un’occasione professionale che offriamo a tutti, perché il mercato è in espansione e cerchiamo sempre più incaricati in tutta Italia e non solo». Sempre in tema Agento, House to House ha da poco effettuato un sondaggio di “customer satisfaction” per capire la soddisfazione dell’utenza dopo l’acquisto. Ebbene, dal sondaggio emerge che il 100% di coloro che avevano un’asciugatrice tradizionale in casa ha affermato che l’effetto stiro di Agento Professional è migliore rispetto a quello riscontrato con le asciugatrici dei marchi più note e diffuse nel mercato italiano. In media, 9 capi su 10 vengono riposti negli armadi o nei cassetti senza che ci sia necessità di stirarli e i pochi rimanenti si stirano molto più velocemente. Il 93,2% degli intervistati ha confermato di riuscire a stirare solo in pochi minuti la quantità di capi che prima stirava in un’ora di tempo. In totale, 9 persone su 10 dichiarano di aver ridotto, grazie ad Agento, il tempo di stiratura di oltre il 90%.