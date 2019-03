Al via Milanofil 2019: filatelia e altre forme di collezionismo in mostra

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Non solo francobolli, spazio anche ai fumetti, dischi in vinile, auto storiche e numismatica nella più grande rassegna filatelica di Poste Italiane È stata inaugurata oggi a Milano, presso il “Superstudio Più” di via Tortona, la 32a edizione di Milanofil, la più importante manifestazione filatelica nazionale promossa come ogni anno da Poste Italiane, che si concluderà domani, sabato 23 marzo. Oltre ai collezionisti di francobolli, Milanofil 2019 si rivolge anche agli appassionati di numismatica, fumetti, auto storiche, dischi in vinile, penne d’epoca e modelli ferroviari: una formula innovativa, già proposta con successo nell’edizione dello scorso anno, che allarga gli orizzonti e mette insieme passioni e interessi solo in apparenza lontani. Tra gli eventi più importanti organizzati nell’ambito della manifestazione: gli incontri e i workshop con fumettisti come Giorgio Cavazzano, uno dei più apprezzati artisti disneyani, Enzo Facciolo, tra i disegnatori del mitico Diabolik, e Alessio Spataro, autore di un “fumetto filatelico” realizzato espressamente per Milanofil; la lezione sui falsi filatelici del docente di criminologia Edmondo Capecelatro; le dimostrazioni e i corsi di calligrafia per riscoprire il piacere della scrittura con una penna da collezione. Fra le tante sorprese di quest’anno, per rimarcare l’incontro e la sinergia tra filatelia e altre forme di collezionismo, i folder filatelici dedicati a celebrità del fumetto come Diabolik, l’Uomo Ragno e le Sturmtruppen, e ad un protagonista della storia musicale italiana come Domenico Modugno, con la riproduzione della prima edizione in vinile di “Meraviglioso”, pubblicata nel 1971. Novità anche per quanto riguarda lo spazio espositivo: le consuete raccolte e rarità filateliche si accompagnano ad altri oggetti da collezione, come la Jaguar “E” di Diabolik o il plastico ferroviario in scala HO messo a disposizione dal Gruppo Fermodellistico Milanese. Presentata oggi anche l’emissione filatelica dedicata alla Giornata della Filatelia: un foglietto di 6 francobolli che rivisita graficamente i temi della celebre serie “Democratica”, nel cui ambito furono emessi dal giugno del 1946 i primi francobolli della Repubblica Italiana. Non mancheranno i consueti appuntamenti curati dalle associazioni filateliche, momenti importanti di confronto e scambio tra appassionati di filatelia e iniziative dedicate al collezionismo di francobolli tematici. Milanofil 2019 è aperta al pubblico, con ingresso gratuito, oggi fino alle 20:00, e domani, sabato 23 marzo, dalle 9:30 alle 19:00.