Salone dell’edilizia: il ministro Toninelli visita lo stand della trevigiana S&C

Si chiama Aquila Solutions 4.0 ed è il nuovo e innovativo software per la gestione dei contratti pubblici, conforme alla disciplina contenuta nel nuovo Codice che, dal 18 ottobre, richiede l’obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione.

A presentarlo alla fiera di Bologna, in occasione della cinquantatreesima edizione del Saie, il Salone Internazionale dell’Edilizia, è stata Service & Consulting, azienda trevigiana leader nel settore appalti. Invitati allo stand di S&C, nella giornata di venerdì, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli e l’ingegner Nicola Messina, presidente dell'associazione Consorzi Stabili, prima associazione di categoria in rappresentanza degli operatori economici attivi nel segmento. Al centro dell’incontro, le ventilate proposte di modifica del Codice degli appalti e le necessarie misure per lo sblocco del comparto che, nel corso di tutto il 2018, ha registrato una sensibile flessione in termini di numero e valore dei contratti. Una questione, quella del rilancio, che sarà anche al centro del vertice, a cui prenderà parte lo stesso Messina, che il titolare del dicastero si è impegnato a convocare al Mit Service & Consulting ha già reso nota la sua presenza anche alle prossime edizioni della kermesse, che quest’anno ha fatto registrare un’affluenza di oltre quarantamila professionisti e 450 aziende espositrici e che, a partire dal 2019, raddoppierà la frequenza dell’evento, inaugurando un’analoga iniziativa presso la Fiera del Levante di Bari.