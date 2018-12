A H-Farm si parla di mobilità elettrica e città del futuro

La mobilità elettrica è destinata a diventare uno dei driver fondamentali della trasformazione epocale a cui la società sta andando incontro e uno degli strumenti cardine per contrastare gli effetti evidenti del cambiamento climatico.

L’evoluzione di questo settore e la crescente accessibilità alla mobilità elettrica da parte di un’utenza sempre più ampia e attenta ai temi connessi all’ambiente, sono destinate ad avere impatti significativi sullo sviluppo e ripensamento dei nostri spazi urbani, sulla struttura del nostro sistema industriale e sociale. Ma come avverrà tutto ciò e quali saranno gli scenari più prossimi con i quali ci confronteremo? Di questo si parlerà insieme a Audi Italia nel corso del terzo evento di #TalksOnTomorrow, il nuovo format di la Repubblica e H-FARM per presentare al pubblico tematiche di grande attualità riguardo la trasformazione digitale e il rapporto tra tecnologia e società. Un appuntamento per cercare di comprendere un futuro che è già qui e l’impatto che l’innovazione tecnologica ha sulla crescita economica, sullo sviluppo dell’occupazione, ma anche sulla nostra vita di tutti i giorni. Interverranno: Massimo Nordio, amministratore delegato di Volkswagen Group Italia, Carlo Ratti, architetto, ingegnere e insegnante del Massachusetts Institute of Technology (MIT) dove dirige il MIT Senseable City Lab. Ci sarà anche Francesco Venturini, amministratore delegato di Enel X. L'evento verrà moderato da Fabio Bogo, Vicedirettore di Repubblica e Direttore di Affari & Finanza. Lunedì 10 dicembre 2018 dalle ore 11:15 alle 13. L'evento sarà aperto al pubblico e gratuito ma per partecipare è necessario iscriversi cliccando su questo link.