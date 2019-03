Sistema gfx50 per la fotografia industriale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Photo Know - How 1987 Il primo incontro organizzato dalla nostra neonata azienda in collaborazione con Kodak nell'aprile del 1987, riguardava il flusso di lavoro necessario per trasferire un'immagine fissata su una pellicola diapositiva fino alla carta stampata. Se normalmente il fotografo ignora tale processo, il pattinato mondo della fotolitografia custodiva gelosamente il sapere. In seguito, il nostro impegno nel divulgare il sapere si è concretizzato in innumerevoli iniziative; ancora oggi, il nostro indirizzo è mirato alla conoscenza tecnica, imprenditoriale, fiscale, per aggiungere alle doti naturali di chi svolge questa professione nuove, competenze.

Lunedi 11 marzo 2019 PROGRAMMA DELLA GIORNATA 10:00 Registrazione entrata presso Via Raffaello 7 - reception 10:30 Benvenuto da parte di Photo Know - How Accenno alla defiscalizzazione dei beni industriali interconnessi "Legge Industria 4.0" a vantaggio delle P.M.I. 11:00 - 12:30 Versione 12 di Capture One - Fujifilm Differenze - Prezzo e versioni Collegato in Tethering con Plug in Fujifilm / Capture One / programmi Fujifilm Domande e Risposte sul sistema Medio Formato. Spiegazione GFX 50S e GFX 50R Riccardo Scotti, Fujifilm Tra de Mark eting Manager Michele Cattaneo, Capture One Specialist 12:30 - 13:30 Touch & Try GFX A disposizione dei partecipanti tutta la gamma di prodotti Fujifilm a corredo del sistema GFX50. 13:30 - 14:30 Breve snack offerto da Photo Know - How 14:30 - 16:30 Scatto Cablato 16:30 - 18:30 Prove pratiche Stampa finale Domande e Risposte su C1 e tethering . E' gradita la conferma della partecipazione inviando una mail oppure telefonando al nostro numero 041.5937031.

