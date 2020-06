Da Emcube un gestionale "ad hoc" con moduli standardizzati

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Tutti conosciamo il valore di un abito sartoriale, come calza a pennello, come viene cucito addosso. EMCube ha sempre seguito questa strategia per fornire ai propri clienti un gestionale "ad hoc". Come il sarto non si concentra a fabbricare il tessuto, i bottoni, il filo, ... EMCube ha selezionato un partner di fiducia in grado di sviluppare moduli per estendere le funzionalità base. ITFinance del gruppo Ifin Sistemi si è rivelato un partner affidabile e alcuni moduli sono già stati integrati o si sta lavorando per la loro integrazione. Tra questi è importante citare CreditShield per il controllo del merito creditizio della controparte. Al momento si sta lavorando su Credit Recovery soluzione che permette il recupero crediti in modalità totalmente digitale. Quando si parla di software, oggi, si fa fatica a pensare al "su misura", molti pensano che sia più conveniente comprare un vestito pronto per poi scoprire che si devono accorciare le maniche e i pantaloni, riprendere sulla schiena, stringere in vita, ... spendendo cifre vicine e scoprendo che non cascherà mai nella stessa maniera! Sei pronto per un gestionale sartoriale? EMCube Andrea Trevisiol 347 4693256 supporto (@) emcube.it