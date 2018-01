Nuovo consiglio direttivo per Onav Treviso: Buso in carica fino al 2020

TREVISO La sezione di Treviso dell'Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino ha rinnovato in Ottobre i propri vertici e la cena sociale tenutasi lo scorso 15 Dicembre 2017 è stata l'occasione perfetta per presentare i membri del nuovo Consiglio Direttivo. Il delegato uscente Alessandro Buso è stato confermato per un secondo mandato e guiderà per il triennio 2017-2020 un Direttivo che oltre al Tesoriere ed al Segretario, conta di altri quattro Consiglieri con specifici incarichi, come da breve presentazione che segue:

ALESSANDRO BUSO – Delegato

Risiede a Zenson di Piave. Dopo essersi diplomato perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia presso l’Istituto G. B. Cerletti di Conegliano, si è laureato in Scienze e Tecnologie Viticole ed Enologiche a Padova. Attualmente ricopre il ruolo di enologo e cantiniere presso una azienda di Maserada. Assaggiatore ONAV da aprile 2014, Alessandro è al secondo mandato come delegato. Esperto di vino, ha però anche l’hobby della produzione casalinga di birra.

MARCO MEROTTO – Tesoriere

Residente a Col San Martino. Laureato in Ingegneria Industriale presso l'Università di Udine, da sempre produttore di Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore. Appassionato di vino, wine blogger, sommelier AIS dal 2005 ed assaggiatore ONAV dal 2011. Conseguito un Master in Analisi Sensoriale presso SISS nel 2015, Marco è degustatore esperto per gli enti di certificazione Valoritalia e Triveneta. Hobby e tempo libero li divide tra famiglia e Prosecco.

CHRISTIAN BREDA – Segretario

Risiede a Spresiano. Diplomato Ragioniere programmatore, lavora come Analista Programmatore presso un’azienda del settore alimentare. Assaggiatore ONAV dal maggio 2017, Christian è uno sportivo: pratica il ciclismo ed è appassionato di calcio.

CARLA MASET – Responsabile Comunicazione e Web

Risiede a Bibano di Godega Sant'Urbano. Laureata in Lingue e Letterature Straniere a Ca’Foscari (Venezia), lavora come export manager in una storica azienda che costruisce macchine enologiche ed impianti di distillazione. Winelover, Sommelier AIS dal gennaio 2012, assaggiatrice ONAV da maggio 2017. Poliglotta e viaggiatrice, Carla ama la musica, il teatro, la fotografia, i gatti e le tematiche ambientali. Curiosa ed appassionata di enogastronomia, le piace sperimentare nuovi cibi o vini.

ELISA FRUSCALZO - Responsabile Eventi

Residente a Farra di Soligo. Diplomata Geometra, ha un palato sopraffino ed allenato: assaggiatrice ONAF, idonea all'assaggio olio d'oliva AIPO, sommelier FISAR dal 2016 ed assaggiatrice ONAV da maggio 2017.

Ha conseguito l’abilitazione di giudice sensoriale qualificato presso UNIS&F Lab e quella di panel leader.

Ama l'arte, gli animali, la natura e un po' tutto ciò che permette di sviluppare la sua creatività. Gli amici e familiari di Elisa apprezzano in particolare la sua abilità in cucina.

LAMBERTO ZANARDO – Responsabile Corso

Risiede a Fontanelle. Diplomato Geometra, abilitato all’esercizio della libera professione, lavora come impiegato tecnico presso un’azienda di servizi. L’interesse per il vino nasce in lui nel 2003 grazie all’amico Franco che gli trasmette la sua passione. Sommelier FISAR dal 2013, assaggiatore ONAV dal maggio 2017, Lamberto si definisce appassionato del vino e di tutto ciò che vi gira attorno, dalla barbatella al bicchiere.

GIULIANO POZZOBON – Responsabile Selezione Vini

Risiede a Volpago del Montello. Di professione Capo Stazione presso la stazione di Treviso, dal 1982 si occupa anche attivamente della gestione dell'azienda di famiglia denominata ora Commendator Pozzobon Rosalio, dove conduce la lotta guidata ed integrata nella coltivazione dei vigneti. Assaggiatore ONAV dal 2011, è degustatore di Valoritalia e partecipa a varie commissioni di degustazione vini in ambito Regionale. Assaggiatore ANAG dal 2012, nonché delegato Provinciale ANAG e vice presidente regionale dal 2017. Dal 2014 fa parte del consiglio di Amministrazione del CECAT di Castelfranco Veneto. Di recente insignito della carica di Cavaliere della Vite e del Vino dalla Confraternita dei Vini Asolo-Montello, Giuliano promuove e valorizza i prodotti del suo territorio a livello Nazionale ed Europeo.



Il 2018 si preannuncia un anno molto intenso per ONAV Treviso che ha già messo in cantiere una serie di iniziative, nell'intento di avvicinare più persone alla cultura del vino, in modo da far conoscere l'importanza (rendere più attento il produttore e più consapevole il consumatore) ed il piacere (favorire l'approccio corretto con il prodotto) dell'arte dell'assaggio. Per tutto l'anno ONAV Treviso proporrà ogni mese almeno un evento (degustazione, visita in cantina, ecc.), aperto anche ai non soci. Si partirà il 20 gennaio con la visita guidata al Centro di appassimento del Torchiato di Fregona e successiva degustazione di quattro annate di Piera Dolza. Il 23 febbraio si terrà a Spresiano una serata di degustazione di vini provenienti da vitigni resistenti, ossia dalle nuove varietà di viti create per resistere meglio alle malattie senza bisogno di trattamenti antiparassitari. Ad inizio marzo partirà inoltre un Corso di Primo Livello per il conseguimento della Patente di Assaggiatore di Vino: 18 lezioni ed un esame finale per apprendere l'arte dell'assaggio ed entrare nel mondo di questa storica associazione che fin dal 1951 si occupa di formare ed addestrare persone che sappiano dare un giudizio significativo e completo sulla qualità di un vino. Oltre a tutto questo, la delegazione è al lavoro per la valutazione dei vini che entreranno in Prosit, la Guida perpetua dei vini d’Italia, esclusivamente in formato online.