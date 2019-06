Nuovo premio nazionale per lo studio legale BM&A di Treviso

Lo Studio BM&A è stato nuovamente premiato a livello nazionale per l’expertise e l’altissima professionalità e innovazione dei propri servizi e aree d’intervento. BM&A, law firm attiva a Treviso da più di trent’anni, si è infatti aggiudicato ieri a Milano il premio come “Boutique di Eccellenza dell'Anno Digital & Technology Corporate” da parte della giuria del prestigioso premio Le Fonti. Si tratta del secondo riconoscimento nel campo del diritto digitale conferito allo Studio dai leader editoriali e gli influencer del settore legale italiano, dopo quello assegnato a luglio 2018 da Legal Community.

Dal 2016 in BM&A a Treviso è attivo il dipartimento interno formato da oltre 10 giovani avvocati professionisti, specializzati a 360° sui temi dell’e-commerce e dell’economia digitale, che forniscono assistenza alle imprese che vogliano avviare o consolidare il proprio business online, occupandosi per loro di contrattualistica e privacy, regime fiscale e proprietà intellettuale, fino alla tutela giudiziale ed extragiudiziale nelle controversie con consumatori, fornitori e concorrenti.

La motivazione del premio “per l'ampia preparazione nell'ambito corporate e per offrire ai propri clienti una consulenza specialistica in ambito digitale e tecnologico, di altissimo livello professionale” dà riconoscimento ulteriore alla task force diretta dai soci fondatori Antonella Lillo e Bruno Barel. «Continuiamo a credere che le aziende del Nord Est – commenta Antonella Lillo socio fondatore di BM&A – non abbiano più l’opzione di scegliere l’espansione o meno del proprio mercato attraverso il canale digitale. Ma tutte le possibilità di sviluppo commerciale date dall’e-commerce, sono pari alle incognite legate a quelli che possono essere i rischi economici e reputazionali che i nostri imprenditori talvolta faticano a percepire. Per questo abbiamo creato e perfezioniamo costantemente questa nostra area di intervento, proprio per accompagnare e assistere le imprese nel più sicuro sviluppo e consolidamento del loro business».