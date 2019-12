Openartaward 2019, Napoli premia ancora la creatività trevigiana

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Due premi alla creatività made in Treviso agli OpenArtAward 2019 di Napoli. La Holbein & Partners di Villorba, agenzia pubblicitaria che si occupa di comunicazione integrata, web e social marketing, si è aggiudicata due riconoscimenti dal premio internazionale alla pubblicità, giunto quest'anno all'ottava edizione.

I due creativi, Leopoldo Zaffalon e Andrea Carnieletto, hanno ricevuto: la Targa Oro nella categoria "Direct Marketing" per la brochure "Grinder Collection" realizzata per Elektra srl, azienda trevigiana produttrice di macchine da caffè espresso professionali di gamma alta e dal design distintivo, e la Targa Argento nella categoria "Label" per la linea di etichette di Prosecco Superiore Docg “Tenuta di Collalbrigo” creata per Collalbrigo Grandi Vini, cantina dell’area di Conegliano e Valdobbiadene, recentemente divenuta patrimonio Unesco. Le premiazioni si sono tenute sabato 23 novembre all''Institut Français "Grenoble" di Napoli. Ideato e organizzato da Openart, lstituto che da vent'anni svolge a Napoli corsi di comunicazione e grafica pubblicitaria, OpenArtAward ha visto quest’anno la partecipazione di più di 1000 artworks, 144 agenzie di cui una trentina provenienti dall’estero. OpenArtAward si distingue dagli altri contest di settore per una particolarità: è l'unico ad avere una giuria composta da studenti.