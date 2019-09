A Paese arriva il nuovo supermercato Aldi

La nuova spesa di ALDI, multinazionale attiva nel settore della grande distribuzione, arriva a Paese con l’apertura, giovedì 5 settembre, di un nuovo punto vendita in via Pietro Nenni, 2. Il negozio, realizzato con un concept ad hoc e uno stile contemporaneo, consente l’assunzione di 10 nuovi collaboratori ed è aperto dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 20:30 e la domenica dalle 8:30 alle 20:00. Lo store ha un’area vendita di oltre 1.100 m2 ed è dotato di un impianto fotovoltaico che eroga una potenza di 34,56 kW, scelta in linea con l’attenzione del brand per le politiche di sostenibilità ambientale. L’area esterna, di oltre 4.200 m2, ospita un parcheggio gratuito di 83 posti auto a disposizione dei clienti.

Con l’apertura di Paese, ALDI raggiunge quota 66 punti vendita in sei regioni del Nord Italia, 16 di questi si trovano in Veneto dove il totale dei collaboratori ha raggiunto quota 750 occupati compresi quelli impiegati nella sede operativa di Verona e nel centro di distribuzione di Oppeano (VR).