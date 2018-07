A Paese si conclude la rassegna "Wonderland-Il Paese delle meraviglie"

PAESE Il gran finale della manifestazione "Wonderland - Il Paese delle Meraviglie" domani sabato 21 luglio, a partire dalle 18:00. Il centro a Paese si trasformerà in un vero e proprio “Paese delle Meraviglie”, dove pioveranno bolle di sapone sopra ad uno struzzo gigante, accompagnato da una strampalata banda musicale. A seguire, nel parco di Villa Panizza, Spenky, il cane clown, eseguirà una serie di numeri obbedendo o meglio disobbedendo al suo padrone, Pulcinella combinerà una serie di guai nel suo teatrino dei burattini, il giocoliere sonnambulo Onironauta avrà delle avventure da sogno e, alzando gli occhi al cielo, sarà possibile vedere una ballerina in carne ed ossa sospesa ai suoi tessuti aerei. Proprio come in un vero “Paese delle Meraviglie” i piccoli e tutti coloro che vorranno tornare per alcune ore bambini potranno divertirsi con un grande varietà di improbabili giochi creativi-interattivi costruiti da un artista catalano, o cimentarsi in semplici acrobazie partecipando alla scuola di circo. Gran finale con R4 fuga per la libertà spettacolo di teatro di strada proposto dalla compagnia Nani Rossi, in cui si esibiranno tre acrobati e la loro storica Renault 4, che prenderà vita!

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero e, in caso di mal tempo, si svolgeranno nella vicina palestra comunale. Al termine degli spettacoli sarà attivo uno stand gastronomico.