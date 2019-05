Vendita diretta: professionista trevigiana premiata a Milano

Nella vendita diretta, settore meritocratico per eccellenza, passione e determinazione sono gli ingredienti chiave per il successo. Alessia Visentin, brillante professionista di Villorba, in provincia di Treviso, durante la 25ª edizione del Premio Nazionale Avedisco, svoltasi lo scorso 24 maggio a Milano, è stata premiata per i notevoli risultati ottenuti negli anni con l’Azienda Forever Living Products Italy Srl. L’evento, patrocinato dalla Regione Lombardia e dal Comune di Milano e presentato da Giorgio Mastrota, si è tenuto presso il Milan Marriott Hotel.

Avedisco, Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori che si occupa anche di sostenere e tutelare la figura dell’Incaricato, ha premiato i migliori Incaricati alla Vendita delle Aziende Associate. Il premio ricevuto dall’Incaricata trevigiana, è stato reso ancora più speciale dalla concomitanza con una storica ricorrenza: il Cinquantesimo anniversario della nascita dell’Associazione, la prima in Italia a rappresentare le più importanti realtà che utilizzano la Vendita Diretta a domicilio per la distribuzione di prodotti e servizi. Alessia è stata premiata per i risultati ottenuti con Forever Living Products Italy Srl, azienda di Vendita Diretta leader nella coltivazione, lavorazione e distribuzione dell’Aloe Vera perché da 9 anni, con altruismo, positività dedizione, si impegna nella sua attività, raggiungendo notevoli risultati. Il mercato del Direct Selling ha dimostrato la sua forza nel 2018: le 41 Aziende Associate Avedisco hanno ottenuto un fatturato di quasi 689 milioni di euro e un valore occupazionale pari a quasi 223 mila Incaricati alle Vendite sull'intero territorio italiano.