Premio Best Managed Company: la trevigiana Nice trionfa a Milano

ODERZO Sono trentuno le “Deloitte Best Managed Companies”, ovvero le aziende che si sono distinte per strategia, competenze, impegno verso le persone e performance che sono state premiate in Borsa Italiana nell’ambito dell’iniziativa Deloitte sostenuta da Altis Università Cattolica, da Elite e da Confindustria.

Tra le aziende vincitrici c'è anche la Nice di Oderzo. Andrea Restelli, Partner Deloitte responsabile Best Managed Companies per l’Italia dichiara: “La risposta che abbiamo avuto in questa prima edizione è stata sorprendente e ci ha permesso di rilevare l’esistenza di vere e proprie eccellenze su tutto il territorio nazionale: aziende di diverse dimensioni e settori, localizzate in tutte le regioni italiane, che si sono dimostrate solide non solo dal punto di vista delle performance, ma anche per capacità di strutturare strategie di lungo termine e per capacità di innovazione e internazionalizzazione e di interpretazione di un ruolo attivo nell’ecosistema in cui operano. L’imprenditoria italiana si dimostra ancora una volta capace di generare valore nei settori tradizionali e nei contesti più innovativi, in cui le aziende BMC sono protagoniste indiscusse”.

La metodologia per selezionare le Best Managed Companies italiane, sviluppata da Deloitte a livello internazionale grazie allo studio di best practice e casi di successo sulla base della ventennale esperienza internazionale di conduzione del premio, è stata adattata e rivista alla realtà italiana con il supporto scientifico di ALTIS Università Cattolica, per renderla meglio applicabile al tessuto socio economico nazionale. Dopo una prima fase di raccolta delle auto-candidature, il progetto di selezione delle aziende, partito a novembre del 2017, ha previsto una prima fase di assessment durante la quale i partecipanti sono stati supportati dai professionisti Deloitte nell’analisi di alcuni fattori critici di successo, quali la strategia aziendale, le capacità e le competenze, il commitment e le performance finanziarie. Al termine di questa fase, una giuria composta da Francesca Brunori, Direttore Area Credito e Finanza di Confindustria, da Lorenzo Ornaghi, già Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, nonché da Marco Vitale, economista e socio fondatore di VitaleZane&Co ha selezionato le 31 realtà vincitrici analizzando il profilo di ogni partecipante e parametrando il giudizio su dimensione, struttura proprietaria e settore di appartenenza. Il premio Best Managed Companies rientra nella più ampia esperienza maturata da Deloitte in ambito PMI che ora si concretizza in una business solution strategica – Deloitte Private. Con questa business solution infatti Deloitte rafforza anche in Italia il proprio posizionamento nel segmento di mercato rappresentato da clienti di dimensione più contenute o caratterizzati da una forte impronta familiare, presentando servizi definiti sulle specifiche esigenze del segmento e impegnandosi nell’essere a fianco anche degli imprenditori, delle micro imprese, dei family office o degli investitori privati. Il sostegno fornito da Deloitte Private spazia dai servizi di innovazione a quelli sulla continuità generazionale, da quelli sul risk management e governance a quelli di ottimizzazione dei processi, supportando l’accesso al credito e l’internazionalizzazione; l’obiettivo è quello di consentire alle aziende di affrontare con successo le sopracitate sfide tipiche della dimensione di riferimento dell’ambito Private, per il raggiungimento dell’eccellenza.