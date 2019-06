La trevigiana Progress Profiles firma nuove partnership con il territorio e lo sport

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

«Siamo lieti che da quest’anno Progress Profiles sostenga l’Asolo Art Film Festival, rassegna internazionale che da 37 anni celebra l’arte in tutte le sue forme mettendo al centro uno dei borghi più belli d’Italia. La nostra azienda è da sempre legata ad Asolo dove abbiamo la sede principale e dove continuiamo a produrre, credendo nel vero Made in Italy e nell’eccellenza veneta» spiega Beatrice Paolin, responsabile Risorse Umane Progress Profiles.

L’Asolo Art Film Festival, che dal 20 al 23 giugno animerà il borgo trevigiano con performance, film, sperimentazioni e numerosi eventi, viene supportato da Progress Profiles, leader nei profili tecnici e decorativi di finitura e nei sistemi di posa. Da 34 anni l’azienda veneta continua a investire in tecnologie all’avanguardia, in Ricerca & Sviluppo e in formazione specializzata esportando i propri prodotti in oltre 70 Paesi. Forte di un team composto da oltre 160 dipendenti e da una rete di 120 agenti in tutto il mondo, Progress Profiles crede nei giovani come importante risorsa per sperimentare, innovare e costruire un futuro con determinazione e voglia di mettersi in gioco. «Un Festival internazionale così importante è un’occasione unica per creare nuove sinergie e sottolineare il legame della nostra azienda con il territorio. La cultura e lo sport sono un elemento fondamentale nella vita di tutti, ma soprattutto nei giovani – commenta ancora Beatrice Paolin -. Lo sport, infatti, può diventare un’attività educativa e formativa unica; per questo, Progress Profiles supporta da tempo atleti professionisti e amatoriali, di discipline e categorie diverse, dal tennis al calcio, dal kart alle competizioni motoristiche». Dal 2016/17 l’azienda di Asolo è sponsor della Società Tennis Bassano, uno dei circoli più importanti del Veneto, dove ogni anno sono più di 250 i bambini e i ragazzi si iscrivono e partecipano ai numerosi e prestigiosi tornei regionali o nazionali. Progress Profiles, inoltre, è partner della squadra di serie A Sassuolo Calcio e da quest’anno accompagnerà, insieme a MC World Srl, i piloti Matteo Cressoni e Walter Margelli in tutta la stagione agonistica 2019.

