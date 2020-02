Samuexpo 2020: sedici aziende trevigiane ospiti della fiera

Sedici aziende socie della metalmeccanica tra i protagonisti di Samuexpo 2020, salone internazionale delle macchine e tecnologie per i metalli, la plastica e della subfornitura, che si svolge dal 6 all’8 febbraio a Pordenone.

Unitamente ad altre 26 imprese venete, occuperanno per la tre giorni un intero padiglione della fiera dando vita al “Villaggio Confartigianato”. Uno spazio, realizzato grazie al contributo di EBAV, che non sarà solo un’area espositiva ma un luogo di incontro/confronto tra gli espositori, anche con la proposta di eventi informativi, di relazione e di business, previsti durante le tre giornate. In particolare, giovedì 6 si terrà un workshop dedicato alla Repubblica Ceca, che vedrà la partecipazione di rappresentanti di associazioni imprenditoriali, professionisti e operatori economici provenienti da tale paese. La scelta di rimanere all’interno del mercato europeo è stata effettuata tenendo conto anche della ridotta ‘distanza’ culturale, oltre che geografica, elemento che rende più semplice e immediato sia il primo contatto che la successiva costruzione e gestione del rapporto cliente-fornitore. Inoltre, la Repubblica Ceca rappresenta un mercato in crescita, caratterizzato da una significativa presenza di imprese del comparto meccanico di diverse dimensioni e ben inserite nelle filiere internazionali del valore. Le aziende presenti in fiera come espositori all’interno del Villaggio Confartigianato potranno così acquisire informazioni aggiornate e ‘di prima mano’ sul paese, ed entrare in contatto diretto con esponenti ed esperti del settore della meccanica ceco, con l’obiettivo di costruire strategie di accesso e di espansione nel mercato. La sera dello stesso giorno, dopo la chiusura dei padiglioni al pubblico, si terrà un 'aperimatching', ovvero un momento conviviale di scambio e conoscenza con le imprese espositrici appartenenti a COMET, cluster della metalmeccanica del Friuli Venezia Giulia. Il venerdì e il sabato il Villaggio Confartigianato sarà animato dalla presenza di Race Up dell’Università di Padova che effettuerà nell'area meeting la presentazione dei più recenti progetti innovativi sviluppati. Qui di seguito i nomi delle sedici aziende trevigiane partecipanti:

AKRON SRL

DD ALUMINIUM SRL

FOLBER SRL

M & M SRL

MEC.CARP SRL

MECCANICA FRANCHIN SNC di Franchin Gianni & c.

MINUTERIE ZANON SRL

OFFICINA PAVAN GUERRINO di Pavan Guerrino e c. srl

ORTAF DI ZANON LIVIO

ROSTIROLLA SRL

SACCHET SRLS

SIERA Sas di Valentini Francesco & C.

SPADOTTO SRL

TEKNOMECC SRL

USTER SRL

SALDOCAST DI CASTAGNER ENRICO