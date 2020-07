Sanybeach: per una vacanza in totale sicurezza a Jesolo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Grazie alla collaborazione ed alle conoscenze di SGD Group e Minnovi, aziende trevigiane rispettivamente leader di servizi di pest control e software house specializzata in soluzioni gestionali in cloud, e l’esperienza in arenile di Jesolo Turismo – società partecipata del Comune di Jesolo, Aja e Ascom – è nato un progetto per aiutare concretamente il litorale jesolano, soprattutto in questo momento difficile dovuto all’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Sanybeach prevede la sanificazione di lettini ed ombrelloni con prodotto disinfettante a basso impatto ambientale, seguendo protocolli ed istruzioni operative messe a disposizione da SGD Group. Per verificare la trasparenza degli interventi e l’esecuzione della sanificazione, Minnovi ha sviluppato il servizio per la registrazione delle attività tramite app, consultabile anche dal sito web dedicato per la verifica dei dettagli (data, ora ed operatore) della disinfezione, accessibile tramite scansione del codice QR presente sotto l’ombrellone. Sanybeach.com offre quindi la possibilità di conoscere in quali stabilimenti viene eseguito il trattamento di sanificazione, oltre a fornire dettagli ed informazioni utili ai fruitori dei lettini e degli ombrelloni. Il sistema è già operativo negli stabilimenti di Jesolo Turismo, Oro Beach, Green Beach e Platinum Beach, oltre ad altri stabilimenti sul litorale. «Il servizio è completamente gratuito – afferma Andrea Cattarin CEO di SGD Group e di Minnovi – perché pensiamo che la cosa più importante in questo momento sia la solidarietà e l’aiuto reciproco. Tutta la comunicazione è stata tradotta in più lingue, poiché vogliamo raggiungere anche i turisti stranieri e rassicurarli, trasmettendogli l’attenzione che il nostro territorio pone all’ambiente ed al turismo». La sanificazione è un trattamento importante per garantire la disinfezione delle superfici. Al di là dell’emergenza pandemica, questo tipo di intervento è essenziale per l’eliminazione di virus e di batteri per la sicurezza della persona. «Anche per questo crediamo che il progetto non sarà fine a se stesso – aggiunge Cattarin – ma verrà replicato anche per le stagioni future, sempre a tutela della salute degli ospiti. Grazie all’interesse dimostrato da Jesolo Turismo e dagli stabilimenti balneari coinvolti, il progetto è attivo da metà giugno, con la speranza di rassicurare ed incentivare le persone a trascorrere le loro vacanze ed il loro tempo libero nelle nostre bellissime spiagge” “Ringraziamo SGD Group e Minnovi per averci coinvolto in questo progetto in cui crediamo molto, perchè in linea con gli standard di assoluta eccellenza della nostra attività. E’ un servizio innovativo, che crea valore per i clienti di Jesolo Turismo e per la città di Jesolo”, conclude Alessio Bacchin, Presidente di Jesolo Turismo.