La Confartigianato castellana compie sessant'anni e presenta le iniziative per il 2018

CASTELFRANCO VENETO La Confartigianato di Castelfranco Veneto festeggia nel 2018 i suoi primi 60 anni, un interlocutore presente e pro-attivo verso le problematiche di un territorio, quello della castellana. Un riferimento per le tante imprese artigiane che caratterizzano il Nord-Est che ha saputo leggere la crisi e superarla creando ancora una volta una prospettiva di rilancio per le generazioni future.

“Apriamo ufficialmente i festeggiamenti dei nostri 60 anni e lo facciamo innanzitutto ringraziando tutti gli artigiani, che assieme a noi, stanno valorizzando e rilanciando la castellana – ad aprire la conferenza stampa il presidente della Confartigianato di Castelfranco Veneto Oscar Bernardi – questa associazione ha da sempre lavorato al fianco del mondo dell'artigianato non solo supportandolo con i nostri servizi ma anche guardando al futuro, alle prospettive che il mercato offre. Un mondo in continua evoluzione rispetto al quale non possiamo farci trovare impreparati. Rappresentiamo ad oggi 1.200 soci, intesi come partite iva iscritte, una fetta importante della nostra economia che si aggira attorno ai 150 milioni di euro. Dal 2008 la crisi economica è diventata l'ordine del giorno –chiude il Presidente Bernardi – abbiamo cercato di leggerla da subito pensando che come la storia ci insegna non si può guardare dalla finestra l'evoluzione del mondo economico ma bisogna esserne protagonisti. Negli ultimi dieci anni ci siamo dati da fare per capire e soddisfare le esigenze del mercato e degli artigiani ottenendo successi. Ringraziamo tutti i soci e i dipendenti per la fiducia, ingrediente fondamentale per il raggiungimento nonché superamento degli obiettivi.”

“Il mondo dell'artigianato è cambiato e sta cambiando – ad evidenziarlo il VicePresidente della Confartigianato di Castelfranco Veneto Maurizio Cattapan - e se è vero che ha sempre caratterizzato la nostra provincia e la nostra Regione è anche vero che deve continuare a farlo guardando al futuro con una preparazione che da soli non possiamo avere. L'associazione crea supporto per fornire servizi e una formazione adeguata ai soci e ai dipendenti in modo da dare risposte veloci e immediate in nome della crescita e dello sviluppo del territorio. La forza e l'energia dell'artigiano devono essere coltivate poiché vanno di pari passo col mercato e col mondo del lavoro in una realtà che è in continuo divenire.Il mondo dell'artigianato sta cambiando e soprattutto deve cambiare”. “Siamo al fianco delle imprese ma vogliamo essere un interlocutore primario per gli enti locali a partire dai Comuni – lo sottolinea il VicePresidente della Confartigianato di Castelfranco Veneto Roni Favaro - Molti aspetti e progetti che vengono discussi dalla politica e dalla vita amministrativa locale hanno riflessi oltre che per i cittadini anche per le imprese e se riuscissimo a fare sinergia e a prendere in considerazioni i diversi punti di vista per una crescita reciproca”. “Di fondamentale importanza sono i consistenti investimenti sui dipendenti focalizzandoci su due fronti: – enfatizza il Segretario della Confartigianato di Castelfranco Veneto Dino Bonetto- l'evoluzione software e la formazione del personale, oltre 700 le ore di formazione previste sia per i soci che per i dipendenti. E' una necessità investire sulle competenze e sulle capacità del personale, specie oggi.” Saranno tre i principali incontri della celebrazione, il primo (aperto al pubblico) previsto per il prossimo 5 di aprile al Teatro Accademico, un convegno con ospiti importanti per leggere le prospettive future del mondo dell'artigianato, a giugno ci saranno le premiazioni per i soci che hanno raggiunto gli importanti traguardi dei molti anni di attività per arrivare a settembre con un evento dedicato ai soci e alle famiglie dove verrà anche presentato il film documentario che racconterà le 'vostre imprese'. Un progetto che raccoglierà nel corso dell'anno le varie esperienze dell'essere artigiani ieri, oggi e domani.