Banca Etica Treviso: Simona Berlese eletta come nuova coordinatrice

TREVISO Con l’elezione di Simona Berlese a Coordinatrice del GIT si è completato il rinnovo delle cariche sociali di Banca Etica della provincia di Treviso.

Il GIT (Gruppo di Iniziativa Territoriale) è il gruppo di soci che ha scelto di impegnarsi per nel sostenere Banca Etica sul territorio, anche attraverso le Valutazioni Socio-Ambientali sui crediti, e che opera per la divulgazione dei principi della Finanza Etica. In questo mandato sono stati eletti nel GIT ed affiancheranno l’attività della Coordinatrice: Luigi Barbieri, Daniele Brancaleoni, Dario Brollo, Stefano Dall’Agata, Nadia Favero, Gabriele Prest e Paolo Scapinello; la partecipazione al GIT è come sempre aperta a tutte le socie e tutti i soci che intendano rendersi disponibili.

Tra le linee di lavoro che il GIT ha deciso di darsi vi sono: una disseminazione delle idee della finanza etica sul territorio attraverso una presenza nelle scuola e una proposta diffusa sul territorio trevigiano; il collegamento più intenso con il tessuto economico del territorio per sviluppare modalità di coinvolgimento e crescita della sostenibilità dei soggetti che vi operano. A nome del GIT, la Coordinatrice esprime ad Alberto Tessariol e a tutti i componenti del GIT uscente il più sincero ringraziamento per quanto fatto e per il prezioso lavoro di cucitura, di tessitura e di ascolto di questi anni. "La banca in questi anni è cambiata e, con essa, la natura e la funzione del GIT. Speriamo di essere all'altezza del ruolo e dell'impegno e chiediamo a te e a tutti coloro che hanno lavorato con te, e che ora non sono più ufficialmente nel GIT, di continuare a dare il proprio contributo con freschezza e generosità, come fatto fino ad ora. Siamo anche molto felici per la nascita del tuo primo figlio. Auguriamo a te e a tutti gli altri soci, ogni bene e una collaborazione senza soluzione di continuità" ha dichiarato dopo l'elezione.