Allerta caldo: Desjoyaux è la soluzione!

La colonnina di mercurio è alle stelle, ma oltre alle solite soluzioni come ventilatori e condizionatori, oggi per combattere il caldo c'è un'arma in più: una bella piscina nel proprio giardino! Fino a qualche anno fa, in Italia si pensava alla piscina come un bene di lusso, ma oggi grazie alle nuove tecnologie è possibile usufruire del beneficio di un bagno in piscina a casa propria, senza le controindicazioni delle tasse di lusso, delle burocrazie complicate, dei costi elevati di acquisto o di manutenzione. Oggi, la piscina non è più un lusso. Questo anche grazie alle nuove realtà che si stanno affacciando sul panorama italiano, come ad esempio le aziende francesi che sono da sempre le pioniere in questo settore. Questo sviluppo ha toccato anche la nostra regione, ormai ricca di opportunità di acquisto di una piscina con le caratteristiche di cui sopra. Ad esempio il Gruppo Piscine Desjoyaux ha aperto un nuovo show-room a Susegana (TV), presso il centro commerciale Sme, in Via Conegliano 59, ove architetti professionisti sono in grado di trasformare un semplice giardino in una vera oasi di relax, una vacanza quotidiana all'interno di casa propria ad un prezzo accessibile. Il punto vendita farà una inaugurazione il giorno 29 giugno 2019 a partire dalle ore 16.30 con aperitivo, rappresentanze locali, musica e tanto altro. Inaugurazione show-room: 29 giugno 2019 Luogo: Centro commerciale Sme, Via Conegliano 59, 31058 Susegana (TV) Ore: dalle 16.30