"Tech it easy": Audi e H-Farm si confrontano sull'innovazione

Che impatto hanno la cultura dell’innovazione e i nuovi modelli di business nelle scelte delle nuove generazioni e in particolare sulle sfide che ci aspettano, legate alla sostenibilità? Appuntamento il prossimo 5 novembre con una nuova edizione di Tech It Easy, il format di eventi destinato al confronto tra aziende, startup e esperti sui temi legati all’innovazione.

L’evento, intitolato “Future Choices”, realizzato con Audi Italia, official partner di H-Farm, sarà l’occasione per approfondire i principali ambiti in cui innovazione e sostenibilità si fondono per dare vita a progetti che rispondono alle odierne esigenze di consumatori sempre più sensibili a questi temi. Un momento di confronto tra imprenditori, innovatori, pensatori e i ragazzi del progetto We Generation per indagare come oggi i temi legati alla sostenibilità abbiano un forte impatto sui processi aziendali e sulle scelte legate alla responsabilità sociale d’impresa e per ribadire l’importanza di ispirare le giovani generazioni attraverso una radicata cultura dell’innovazione e modelli che possano fungere da riferimento etico e civico. All’evento gratuito prenderanno parte: l’esploratore Alex Bellini e l’alpinista Hervè Barmasse: due avventurieri d’eccezione, pensatori e divulgatori, che parleranno di come nessuna impresa oggi è impossibile se si perseguono con determinazione i propri obiettivi. Ad aprire l’evento il padrone di casa, Riccardo Donadon, fondatore di H-Farm e Fabrizio Longo, direttore generale di Audi Italia che si confronteranno sulla centralità delle sfide legate alla sostenibilità e sui meccanismi virtuosi che ogni azienda può incoraggiare facendo leva sui programmi di Corporate Social Responsibility. Sul palco poi le startup Biorfarm, Too Good to Go e Metaliquid, che approfondiranno il loro modello di business sostenibile, intervistate dai ragazzi di We Generation accompagnati da Sofia Viscardi, scrittrice e web creator. Appuntamento alle 17.30 in The Hall, via Sile 39, Ca’ Tron, Roncade. A questo link è possibile consultare l’agenda di Tech It Easy, Future Choices e riservare gratuitamente il proprio posto.