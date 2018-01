"The color experience": grande successo per l'evento della trevigiana Millenium Colori

CESSALTO E' andato in scena con successo l'evento di Colori Millennium "The Color Experience 2018", giunto alla sua seconda edizione e divenuto appuntamento imperdibile in fatto di tendenze del colore per i professionisti e le imprese di Veneto e Friuli.

Più di centocinquanta i partecipanti fra architetti, ingegneri, designer e imprenditori radunati nel cuore delle terre del vino presso la tenuta Polvaro a Venezia, il 25 gennaio scorso e che hanno potuto immergersi in una vera e propria maratona cromatica. Interventi che anticipano i tempi e le tendenze in tema di colore per l'architettura, l'arredamento e il design e focus mirati al mondo dei progettisti sulle cromie delle pitture murali; il tutto con l'industrial designer, esperta internazionale e docente universitaria di "Design del colore" Francesca Valan. E ancora le testimonianze di aziende partner che hanno raccolto e vinto la sfida sulle tendenze del colore 2017 ed hanno generato a loro volta progetti di successo. E' il caso di Forme d'Acqua, Rotaliana e Oikos Architetture d'Ingresso. Colori non solo a parole. Al termine della convention un'esposizione di manufatti di note aziende del nord-est, verniciati con le prossime tendenze della collezione Color Design, ha entusiasmato gli occhi dei partecipanti. The Color Experience è un format esclusivo di Colori Millennium integrato nel progetto internazionale «Color Design», il concept di Lechler SpA che lega lo sviluppo della chimica con l’evoluzione del linguaggio del colore. Il messaggio riportato è chiaro: «Il colore, può diventare un valore aggiunto, per il successo commerciale dei manufatti industriali».