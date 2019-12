Zooppa entra in TLNT Holdings: piattaforma creativa da 5 milioni di utenti

Zooppa, tra i top player nel campo della creatività in crowdsourcing, si fonde con Talenthouse ed Ello dando vita a TLNT Holdings, la nuova piattaforma creativa da oltre 5 milioni di creativi operativi in 200 Paesi.

TLNT Holdings attraverso un team in continua evoluzione dislocato in Nord America, Europa e nel Sud Est Asiatico, sarà in grado di collegare brand e creativi multidisciplinari, rispondendo in maniera immediata ed efficace a ciascuna richiesta di comunicazione, con autenticità e attenzione al contesto culturale, promuovendo una efficiente collaborazione tra le parti. Negli ultimi 12 anni, i fotografi, filmmaker e designer che hanno avuto l’opportunità di collaborare con Ello, Talenthouse e Zooppa hanno guadagnato oltre 15 milioni di dollari realizzando progetti e campagne per i brand più importanti al mondo.

Nata in H-Farm nel 2007, Zooppa in pochi anni è riuscita ad affermarsi nel panorama della comunicazione digitale: sfruttando il crowdsourcing e la tecnologia, Zooppa offre contenuti innovativi e di grande impatto a un portafoglio di clienti di alto profilo come Amazon, Lexus, Google e Ferrero, oltre a grandi agenzie. Si avvale di una community di oltre 450 mila tra registi, fotografi, designer e storyteller, professionisti di lunga esperienza ma anche talenti emergenti, che mettono la loro creatività al servizio del marchio. Negli ultimi anni, Zooppa ha creato oltre 1.000 progetti e si è espansa a livello globale, aprendo uffici New York e Milano, oltre alla sua sede nel campus di H-Farm di Ca' Tron. «Siamo entusiasti di questa fusione che fa convergere sotto lo stesso tetto realtà importantissime motivate dal medesimo obiettivo: cambiare radicalmente l’approccio al processo creativo. Entrare a far parte di TLNT per Zooppa rappresenta un importante riconoscimento a livello globale e l’apice di un percorso di crescita che l’ha portata in questi anni a dialogare con i più importanti brand internazionali realizzando campagne che sono diventate virali. Non ho dubbi che la nostra community creativa e la nostra rete, avranno un impatto dirompente sul mondo della comunicazione e cambieranno il modo in cui i marchi e le agenzie dialogano con il loro pubblico» ha concluso Timothy O’Connel, Ceo di Zooppa.