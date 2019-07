Mobilità di Marca, navetta aeroporto Canova-Treviso

Treviso Airlink è il servizio di collegamento diretto tra Aeroporto Canova e stazione centrale di Treviso / centro città. In aeroporto il bus ha un comodo arrivo/partenza in area coperta proprio di fronte all’ingresso dello scalo aeroportuale. A Treviso, la fermata del bus è collocata di fronte all’ingresso della stazione con fermata facilmente identificabile. Il centro storico della città dista solo 800 metri. Il viaggio in bus dura meno di 15 minuti, è diretto: senza fermate intermedie. E' attivo tutti i giorni con passaggio ogni 30 minuti alle fermate.

TARIFFE Percorso da AEROPORTO CANOVA a TREVISO CITTA' Per i passeggeri che utilizzano il servizio navetta Treviso città – aeroporto Canova sono a disposizione due tipologie tariffarie che offrono la possibilità aggiuntiva di scoprire anche la città e il suo territorio. Biglietto 3,50 € - Treviso 2Days Card - validità 48 ore dalla convalida, utilizzabile anche su tutta la rete urbana di Treviso. Biglietto 5,00 € - Treviso 3Days Card - validità 72 ore dalla convalida, utilizzabile anche su tutta la rete urbana di Treviso. Il bagaglio è gratuito se all’interno della franchigia (10kg, 25x30x50 cm). Biglietto 1,30 € per bagaglio superiore alla franchigia. Viaggiano gratuitamente i bambini fino a 4 anni di età se accompagnati da adulto pagante. Sulla navetta Treviso Airlink non sono valide altre tipologie di biglietti e abbonamenti.

ACQUISTO SOLO AUTOBUS AEROPORTO CANOVA - TREVISO Con MOMUP Il tuo biglietto è a portata di mano: scarica l’App MOMUP ed esegui l’acquisto con lo smartphone che userai per viaggiare (attiva il biglietto quanto sali a bordo): vai alla sezione acquista e scegli il biglietto Treviso Airbus. Rivendite Puoi acquistare i biglietti Treviso 2 e 3 Days Card in tutta la rete vendita MOM di Treviso. A bordo del bus Biglietto 3,50 € (validità 48 ore su tutta la rete urbana di Treviso), bagaglio fuori franchigia 2,50 € (corsa singola).

BIGLIETTO INTEGRATO TRENO + BUS Da sabato 8 giugno Treviso Airlink permette l’uso del servizio treno + bus, con possibilità di acquisto di biglietto integrato. Il biglietto integrato dà diritto all’utilizzo del servizio Treviso Airlink + servizi Trenitalia e ha validità per il giorno acquistato.

ACQUISTA IL BIGLIETTO TRENO + BUS SU MOMUP MOMUP - official App MOM: acquista il biglietto integrato treno + bus dal tuo smartphone tramite l’app MOMUP. Scarica lApp, registrati, scegli la funzione calcola percorso inserendo partenza e destinazione (scegli fermata Treviso TSF per il terminal Aeroporto Canova) e otterrai le indicazioni su orari e biglietti. È possibile acquistare un biglietto Treviso Airlink su tutti i canali di vendita di Trenitalia (sito internet www.trenitalia.com, App Trenitalia, Self Service in stazione, biglietterie, agenzie di viaggio abilitate, punti vendita LisPaga di Lottomatica, SisalPay e Banca5). Il biglietto Treviso Airlink per la tratta Treviso Centrale – Treviso Aeroporto non può essere acquistato singolarmente sui sistemi e nei punti di vendita di Trenitalia. Accedi alla pagina Treviso Airlink su sito Trenitalia