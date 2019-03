Treviso, il lavoro ha nuove ali per crescere

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Ali Spa (Magister Group), Agenzia per il Lavoro da più di vent’anni attiva nella consulenza e nei servizi HR, ha puntato sul territorio Veneto per rafforzare la propria posizione nel Nord Italia. Il progetto, che ha preso il via a fine 2018, vedrà le prossime aperture in provincia di Vicenza e Padova, per poi focalizzarsi su Treviso e Venezia. Sebbene il mercato del lavoro stia mostrando negli ultimi trimestri un calo occupazionale, Ali ha aperto il 2019 con ottimi tassi di crescita grazie a una strategia basata sulla motivazione delle proprie persone e un approccio consulenziale diversificato. Su questo mix, e su un piano di comunicazione studiato ad hoc per il territorio trevigiano, Ali punta fortemente per affermarsi su Treviso, identificata dall’azienda come un baluardo strategico imprescindibile per la crescita. “Stiamo lavorando in Veneto da alcuni mesi e il territorio ha risposto in maniera ancor più positiva delle nostre previsioni” - dichiara Filippo Pancani, Direttore di Rete di Ali - “Siamo entrati nel territorio Veneto in un momento di cambiamento delle Agenzie per il Lavoro a seguito del Decreto Dignità. La nostra strategia è semplice: proporsi al cliente sempre più come consulenti in grado di affiancarlo nel medio/lungo termine e investire nello sviluppo delle competenze giuslavoristiche della nostra squadra. Questo approccio ci permette di individuare soluzioni per il cliente che vanno oltre alle normali dinamiche di un’Agenzia per il Lavoro e i primi dati del 2019 confermano la bontà del nostro approccio al mercato.”

L’approccio consulenziale e il continuo investimento sulla crescita delle competenze delle persone sono solo una parte della strategia di Ali. ”La nostra organizzazione si sintetizza nel motto “la Filiale al Centro” - continua Pancani - “Tutto il Management ha lavorato in Filiale e ne conosce esattamente le dinamiche. Questo ci permette di avere un dialogo diretto e costante e di prendere decisioni in tempi brevi che vadano a vantaggio dell’operatività dei nostri colleghi e delle nostre aziende clienti. Abbiamo la piena consapevolezza dell’importanza che ricopre il collega della Rete e cerchiamo di metterlo in condizione di operare al meglio: risposte puntuali e veloci da parte delle funzioni/business, formazione personale e professionale su misura che possa aiutarlo in una sua crescita, piani di carriera chiari in tutte le società del Gruppo ed sistema premiante stimolante.”

LA RICERCA DI 30 FIGURE PROFESSIONALI Ali ha avviato la ricerca di 30 figure professionali, da inserire e far crescere. Nel dettaglio delle posizioni: •L'Account Manager è consulente a tutto tondo. Gestisce e sviluppa le relazioni con le aziende sul territorio e i candidati, occupandosi del matching tra domanda e offerta di lavoro con la visione multibusiness del Gruppo. •Il Responsabile di Filiale è l’ "imprenditore sul territorio". Responsabile di gestire e sviluppare i rapporti con le aziende, di coordinare direttamente il team e di percepire bisogni che possano essere soddisfatti anche dalle altre aziende del Gruppo. •Il District Manager è la figura che strategicamente guida il progetto di sviluppo sul territorio provinciale, favorendo la crescita del business e delle persone che gestisce. Una persona esperta nel settore, con una visione strategica.