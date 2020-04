Mascherine lavabili realizzate e personalizzate a Treviso!

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Faccio Magliette Store Treviso lancia le mascherine lavabili personalizzate. Le mascherine saranno sempre più oggetto di uso quotidiano allora perché non renderle belle con la personalizzazione che si preferisce. Da qui l'idea del negozio di abbigliamento e gadget personalizzati di Treviso che lancia la nuova linea di prodotti. Le mascherine sono prodotto interamente italiano, realizzato da una ditta di Treviso in poliestere nella parte esterna e cotone in quella interna. Lavabili e riutilizzabili per 40 volte sono ad uso civile, no dpi. Il prezzo di vendita è popolare, 9.90 la mascherina singola con formula promozionale 3x2. Ogni due mascherine la terza in omaggio. Faccio Magliette Store Treviso è in Strada Sant'Angelo 51 a Treviso, raggiungibile tramite telefono e whatsapp sul numero 04221627493, shop on line www.fmstv.it, mail fmstv@fmstv.it

