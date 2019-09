Piazza Giustiniani avrà un panificio aperto tutti i giorni

Il mercato coperto di Campagna Amica di piazza Giustiniani aumenta la propria offerta di qualità. Domani, infatti, verrà inaugurato un panificio di grandissima qualità. Luca e Giovanna, infatti, alle ore 11,00 taglieranno il nastro del panificio Vidorin. L’elemento di grande novità è che la piazza potrà godere dell’apertura settimanale del panoificio. Sarà aperto tutta la settimana, al mattino, dalle 08:30 alle 13:30. Grani antichi, coltivatori locali, macina a pietra al momento del bisogno, e ancora lieviti propri, sapiente lavorazione artigiana tradizionale rendono unico il prodotto, proposto in tante salutari e gustose variant: «Un’offerta che ci ha subito colpito per la passion e l’utilizzo di ingredient di altissima qualità – spiega Giorgio Polegato, presidente di Coldiretti Treviso. Luca e Giovanna era già stati protagonist al Mercato coperto di Campagna Amica quando avevano presentato il Pane dei Leoni in onore della visita a Treviso della Nazionale inglese di Rugby». Domani sarà offerto alla cittadinanza la ricca gamma di prodotti, oltre al pane anche biscotteria grissini pizzette e torte: brinderemo insieme sul plateatico del Mercato Coperto.