Turbosol festeggia 65 anni: «Fatturato in aumento nonostante il virus»

La Turbosol, azienda trevigiana doc, da 65 anni progetta, produce e commercializza in tutto il mondo macchine per il pompaggio di malte e conglomerati cementizi e calcestruzzi per il settore delle costruzioni civili, industriali e infrastrutturali.

La Turbosol è anche una delle aziende più longeve di Treviso e l’8 aprile scorso ha compiuto 65 anni di vita (è stata fondata l’8 aprile del 1955 e la sede storica è stata presso la Fonderia di Treviso). E anche l’anno 2019 si è dimostrato vincente per Turbosol chiudendo con un incremento di circa il 12 % del fatturato (10,5 milioni di euro nel 2019 rispetto a 9,4 milioni di euro del 2018) e con un incremento del Margine Lordo Operativo (Ebitda) che passa a circa 1 milione di euro rispetto ai 0,7 milioni di euro dell’anno precedente. Le vendite delle macchine Turbosol sono per la maggior parte destinate all’estero, circa l’80%, in tutti i paesi del mondo: America Latina e centrale, Africa, Europa, Middle East e Asia. I dati di bilancio sono a confermare la correttezza dei nuovi piani industriali e dell’ampliamento della gamma prodotti intrapresa negli ultimi anni ma anche soprattutto ai continui investimenti in ricerca e sviluppo per essere leader nella nicchia della costruzione dei sistemi di pompaggio per i settori dell’edilizia, del calcestruzzo e delle gallerie. Turbosol conta una quarantina tra dipendenti e collaboratori, dispone della gamma di pompe e macchine spruzzatrici tra le più complete al mondo in termini di affidabilità e performance, e copre la maggior parte delle richieste del cantiere edilizio e delle grandi opere infrastrutturali, anche attraverso una capillare rete d’assistenza.

Turbosol è attenta anche al territorio e alla formazione e durante il 2019, attraverso Assindustria Venetocentro (Education Venetocentro) ha aperto le porte alle classi dell’Istituto Superiore “Giorgi-Fermi” per gli incontri in azienda in occasione della bellissima iniziativa PMI Week. Dopo il lockdown l’azienda ha ripreso a ritmi normali e non si sono registrati annullamenti di ordini. Come affermato dall'amministratore delegato: «Il panorama industriale non solo italiano, sarà caratterizzato da mesi difficili in un contesto di probabile rallentamento economico, dove la lunghezza di questa situazione emergenziale è a tutti sconosciuta, e il crocevia di questa crisi potrebbe essere in autunno. Tuttavia possiamo affermare che, visto gli innumerevoli lavori per “Grandi Opere”, per il rifacimento delle reti stradali, autostradali e ponti, ristrutturazioni edili, industriali e nelle strutture ospedaliere e sanitarie che sono in corso in Italia e in tutto il mondo, nel nostro settore la ripartenza dovrebbe essere più veloce rispetto ad altri. In attesa di vedere i piani strategici e attuativi dei governi e nella speranza di decisioni veloci e in discontinuità rispetto al passato, nel frattempo continuiamo a registrare segnali positivi sull'entrata ordini e ad assicurare lavoro ai nostri collaboratori».