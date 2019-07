Umana Reyer- RBM Assicurazione Salute: Presentazione campagna abbonamenti 2019/2019

Mercoledì 17 luglio, alle ore 11.00, l’Umana Reyer sarà ospite presso la sede del Main Sponsor orogranata RBM Assicurazione Salute, in via Enrico Forlanini 24 a Borgo Verde di Preganziol (TV), per l’annuale presentazione della Campagna Abbonamenti 2019/2020 . Alla conferenza stampa parteciperanno Marco Vecchietti - Amministratore Delegato e Direttore Generale di RBM Assicurazione Salute - ed il presidente dei neo campioni d’Italia, Umana Reyer, Federico Casarin. La presentazione sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del metropolitano.it Seguirà graditi aperitivo.