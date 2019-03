Video marketing per le aziende: con Outch è tutta un’altra storia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

L’80% del traffico online nel 2018 è stato video. Una tendenza che non accenna a decrescere. Fare video non è una moda passeggera: è diventato un vero e proprio mezzo di promozione per le aziende. Con Outch l’agenzia risponde all’esigenza di progettare per i propri clienti una strategia “rivoluzionaria” di video marketing che unisce l’approccio DATA DRIVEN alla creatività. Data Driven vuol dire, in poche parole, basare ogni scelta in funzione dei dati raccolti. Ed è proprio qui che risiede la peculiarità di questa nuova metodologia che nasce da un’idea tutta trevigiana: creare, grazie alla raccolta dei dati, un quadro estremamente dettagliato di interessi che influenzano l’idea creativa in grado di coinvolgere in maniera diretta il nostro utente. Questo vuol dire passare dall’analisi dei dati ad un messaggio fortemente orientato al raggiungimento degli obiettivi di business dei clienti. Wasabit è un’affermata agenzia web con sede a Treviso e Spilimbergo, da 8 anni supporta le aziende nel mondo del digital con vari servizi: dalla realizzazione di portali, alla gestione della comunicazione sui social network, fino alla proposta di pianificazioni tramite Programmatic ADV. Da 4 anni è tra le poche agenzie italiane ad aver ricevuto il riconoscimento di Google Premier Partner grazie alle spiccate capacità del team e alla complessità dei progetti sviluppati. È inoltre una delle poche che in Italia ha messo in pratica strategie di marketing “Online to Offline” dedicata alle aziende che hanno diversi punti vendita fisici sul territorio. Un sistema avanzato che permette di misurare quanti utenti fanno una ricerca online e successivamente si recano fisicamente nel punto vendita. Con Outch Wasabit intende creare un servizio che offra sia alle agenzie che alle aziende la possibilità di creare video creativi altamente performanti. Per il momento il progetto è stato lanciato in Italia, ma a breve sarà esteso anche a tutti i mercati europei.