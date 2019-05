L'innovazione di Nice al servizio della meravigliosa Villa Necchi a Milano

Nice, multinazionale italiana di riferimento internazionale nell’Home Automation, Home Security e Smart Home, ha messo a disposizione di Villa Necchi Campiglio la propria esperienza e il proprio know-how fornendo i sistemi di automazione per le tende avvolgibili installate sulla volta vetrata del padiglione, che si trova nel magnifico giardino della villa.

Progettata da Piero Portaluppi, uno dei più brillanti architetti dell’epoca, e realizzata all’inizio degli anni ’30 con le più avanzate tecnologie disponibili allora, Villa Necchi Campiglio rappresenta uno splendido esempio di architettura razionalista situato nel cuore di Milano. La villa, donata al FAI (Fondo Ambiente Italiano) dalla famiglia Campiglio, oggi casa-museo aperta al pubblico, nel 2015 è stata interessata da importanti interventi di restauro che hanno portato alla costruzione di un’elegante struttura in vetro e acciaio che, nelle sue forme, ricorda quelle di una serra: la struttura occupa il posto dove originariamente sorgeva il campo da tennis e, al suo interno, offre uno spazio di 470 metri quadrati per accogliere eventi e conferenze fino a 300 persone. Gli architetti hanno scelto Nice per l’automazione delle tende avvolgibili che riparano la volta di vetro, con l’obiettivo di fornire un’efficiente protezione dai raggi solari e offrire il massimo comfort ambientale. I motori Nice Era Quick selezionati per questo progetto, grazie alla loro versatilità e alla facilità di installazione, si sono dimostrati la scelta ideale: infatti, essendo collegati in parallelo, permettono il controllo centralizzato dell’automazione da un singolo punto. Villa Necchi Campiglio rientra nella serie delle prestigiose collaborazioni che Nice ha realizzato con successo in questi ultimi anni, e che l’hanno vista protagonista a livello internazionale grazie a soluzioni innovative e di valore per i clienti. Per maggiori informazioni: Villa Necchi Campiglio.