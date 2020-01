Le spezie che accendono il tuo metabolismo

L'aggiunta di alcuni ingredienti brucia grassi alla dieta, può avere un effetto termogenico sul tuo corpo (in poche parole, fa sì che il tuo corpo consumi più energia, per elaborare il cibo che mangi), accendendo il tuo metabolismo, in modo che il tuo corpo possa bruciare più calorie. Scopri quali spezie dovresti aggiungere ad ogni pasto e spuntino, per ‘accendere’ il tuo corpo!

Cannella

Questa corteccia marrone, aiuta a regolare lo zucchero nel sangue abbassando i livelli di glucosio a digiuno. Aggiungi un pizzico o due di cannella al tuo caffè o yogurt al mattino, per dare il via alle fonti di bruciare i grassi del tuo corpo, per l’intera giornata.

Semi di senape

Sostituire la maionese con la senape, non solo ti farà risparmiare grasso e calorie, ma potrebbe aiutare a bruciare più calorie nel resto della giornata! La senape può aumentare il metabolismo di circa il 25%. La senape scura, tende ad aumentare il metabolismo più della senape leggera, quindi tienilo a mente quando scegli i tuoi condimenti.

Pepe di Cayenna

L'aggiunta di spezie, come il pepe di Caienna, può aiutarti ad accendere il tuo metabolismo. Questo perché questa spezia, contiene capsaicina che "riscalda" il tuo corpo producendo un effetto termogenico. Prendi in considerazione l'aggiunta di salsa piccante per popcorn, uova o scegli di aggiungere il pollo grigliato con una salsa piccante.

Zenzero

Questa radice speziata, può aiutare con il gonfiore. Puoi preparare un tè allo zenzero, una bevanda che appiattisce la pancia con acqua ghiacciata e limone, aggiungere lo zenzero alla tua cena di sushi o usare lo zenzero, in un pollo o un soffritto di verdure.

Cumino

L'aggiunta di questa polvere alla dieta, potrebbe aiutarti a ridurre il grasso corporeo. In uno studio randomizzato su 88 donne obese o in sovrappeso, le donne sono state divise in due gruppi. Un gruppo ha aggiunto tre grammi di cumino (circa un cucchiaino) al loro yogurt, in due pasti, per tre mesi. Dopo 90 giorni, le donne nel gruppo sperimentale, hanno mostrato un significativo miglioramento in peso, BMI, circonferenza della vita, massa grassa e percentuale di grasso corporeo, sono stati significativamente ridotti. Hanno anche mostrato numeri migliori in riferimento al colesterolo a digiuno, trigliceridi, LDL e aumento dell'HDL. Cospargere dunque, il cumino in yogurt greco non grasso per uno spuntino salato o usarlo in padella e piatti di riso, può smuovere il tuo metabolismo.

Peperoncini

Questi peperoni, hanno lo stesso effetto termogenico del Cayenne. La sostanza chimica nota come capsaicina, è ciò che rende i peperoni piccanti e induce la termogenesi, il processo mediante il quale le cellule convertono l'energia in calore. Questa sostanza chimica, farà sentire caldo il corpo, consumando energia, che è esattamente quello che sogni anche quando sei a riposo.

Chiodi di garofano

Questa spezia, contiene eugenolo e può aiutare con l'obesità e insulino-resistenza. Ha anche benefici anti-infiammatori. Prendi in considerazione l'aggiunta di chiodi di garofano e cannella al tuo tè preferito, per un'infusione che stimoli il corpo.

Noce moscata

La ricerca suggerisce che l'eugenolo, un componente dell'aroma di noce moscata, può inibire gli enzimi coinvolti nel metabolismo del glucosio, incoraggiando la scomposizione dei grassi. Gli studi, collegano l'eugenolo con livelli di glucosio ridotti, alleviando gli effetti avversi del diabete.

Curcuma

Questa spezia, ha guadagnato popolarità negli ultimi anni, grazie ai suoi numerosi benefici per la salute, comprese le proprietà anti-infiammatorie. Secondo una ricerca sulla curcumina, un componente della curcuma, può aiutare a regolare la risposta infiammatoria del corpo, i livelli di zucchero nel sangue, i livelli di grasso nel sangue e l'ossidazione dei grassi.

Dai il via al tuo metabolismo e integra a pieno titolo nella tua dieta, queste spezie preziose.

