Salute degli occhi: gli alimenti che la proteggono

Sappiamo tutti, fin da piccoli, che le carote fanno bene alla vista, ma forse non molti sanno che esistono anche altri cibi “protettori” degli occhi. Ecco una breve lista di alimenti salva-vista:

Uova

I tuoi occhi contengono luteina e zeaxantina, antiossidanti che li proteggono dalle lunghezze d'onda dannose della luce ad alta energia. Le uova, contengono naturalmente questi nutrienti essenziali, quindi integrarli nel piano alimentare settimanale, sarà un toccasana per la salute e per la tua vista.

Verdure a foglia verde

La luteina e la zeaxantina, non sono prodotte naturalmente nel corpo. Per ridurre il rischio di cataratta, devi assicurarti di assumere questi antiossidanti dalla tua dieta. Le verdure scure e frondose come cavoli, spinaci e bietole, possono aiutare ad aumentare la quantità di luteina e zeaxantina e proteggere le tue retine. Assicurati di assumerne in quantità nella tua dieta, oltre ad essere un atteggiamento sano e equilibrato, ne beneficerai nella vista.

Pomodori

Il licopene, ciò che dona il caratteristico pigmento al pomodoro, è un toccasana per gli occhi. Mangiare cibi ricchi di licopene, riduce la possibilità di problemi agli occhi a lungo termine.

Agrumi

La ricerca ha dimostrato che la vitamina C, può aiutare a prevenire la cataratta. Gli agrumi come arance e pompelmi, hanno un alto contenuto di vitamina C. Il rischio di cataratta aumenta con l'età, quindi gli over 40 hanno davvero bisogno di aggiungere ulteriore vitamina C nella loro quotidianità. Aggiungi un po' di sapore alle tue mattine con il succo appena spremuto o scambia il tuo dessert con la frutta, aiuterai gli occhi e taglierai anche le calorie.

Peperoni

La modalità più ovvia e immediata, di assumere vitamina C, sembra riportare agli agrumi, al contrario esistono numerosi altri alimenti che la prevedono. I peperoni, ad esempio, sono un modo gustoso e colorato, per aggiungere vitamina C ai tuoi pasti. È stato scoperto che questa vitamina essenziale, non solo riduce il rischio di degenerazione maculare legata all'età, ma aiuta anche a rallentare la perdita di acuità visiva naturale.

Patate dolci

Le patate dolci, prepotentemente arrivate a riempire gli scaffali della frutta non solo negli USA, non solo ravvivano le tue ricette ma forniscono anche al tuo corpo, una grande quantità di nutrienti fondamentali, come la vitamina E. Questo antiossidante, è fondamentale per proteggere gli occhi dai danni dei radicali liberi e rallentare la progressione della degenerazione maculare legata all'età.

Salmone

Gli acidi grassi Omega-3, sono essenziali in una dieta equilibrata. Questi grassi, come quelli che si trovano nel salmone, sono salutari per te e possono aiutare a prevenire l'infiammazione, i problemi cardiaci e la perdita della vista. Gli Omega-3, sono fondamentali per aiutare lo sviluppo della vista e aiutare a prevenire malattie come la degenerazione maculare. Prova ad aggiungere una porzione di salmone nella tua dieta un paio di volte a settimana, ne gioverà la tua salute e gusto a 360°.

Olio d'oliva

L'olio d'oliva, è un altro prodotto alimentare ricchissimo di Omega-3. Oltre ad aiutare con la salute generale dei tuoi occhi, gli omega-3 di questo tipo vegetale, evadono la secchezza oculare. Pertanto adottalo come regola, aggiungilo al tuo condimento tutto l'anno.

Pistacchi

I tuoi occhi necessitano di zinco, che lo aiuta a funzionare correttamente. Mantieni gli occhi nella migliore forma possibile, assicurandoti che lo zinco sia sulla tua lista di controllo quotidiana "da mangiare". I pistacchi, insieme ad altra frutta secca, come noci, mandorle e anacardi, sono carichi di zinco, quindi aggiungi una manciata o due al tuo spuntino di metà giornata.

Ostriche

Per un happy hour chic e salutare? Mangia ostriche! Lo zinco, aiuta le vitamine a spostarsi dal fegato alla retina, per proteggere gli occhi. Una mezza dozzina di ostriche, può darti il ​​500% del tuo valore giornaliero di zinco, quindi, scegli questi finger e farai un gran regalo ai tuoi occhi e perchè no, alla tua serata a due.

