Gli alimenti che combattono l'ansia

Pensieri e sentimenti stressanti, il peso del disagio può diventare ingestibile e far insorgere cronicità alla tua condizione di ansia perenne. In natura, esistono alimenti che inseriti nella propria dieta, apportano nutrienti necessari atti, tra le altre cose, a promuovere uno stato mentale ed emotivo, nonché fisico, migliorato e benefico.Nota: questi alimenti, possono aiutarti a sentirti meglio insieme ad altre forme di trattamento come farmaci e terapia, ma assicurati sempre di consultare il medico prima di apportare modifiche alla tua routine.

Le 7 meraviglie

Ceci

I ceci sono ricchi di ferro, il che è ottimo per alleviare lo stress e il benessere generale, perché i sintomi della carenza di ferro, possono includere vertigini, scarso appetito, battito cardiaco accelerato e depressione

Cioccolato fondente

Il cioccolato fondente, riduce la tensione e aumenta i livelli di serotonina, rendendolo lo snack perfetto, ricco di antiossidanti e da gustare ogni volta che ci si senti abbagliati e ansiosi.

Quinoa

Per combattere la depressione indotta dall'ansia, una ciotola di quinoa, può farti molto bene. Questo grano, ricco di proteine ​​ha un effetto antidepressivo e se consumato regolarmente, può al contempo giovare, alla tua salute mentale e fisica.

Camomilla

Sorseggiare della camomilla, è uno dei modi migliori per rilassarsi dopo una giornata stressante. La camomilla, contiene crisalide, che è un flavonoide che aiuta ad addormentarti e a rilassarti i nervi.

Avocado

Gli avocado, sono ricchi di grassi monoinsaturi, che aiutano a stabilizzare i picchi di zucchero nel sangue che possono causare affaticamento, mal di testa e difficoltà di concentrazione. Poiché gli avocado, hanno un potere saziante maggiore e per più tempo, hai meno probabilità di avvertire una sensazione di fame e soprattutto eludere, in fase di stress, gli attacchi di fame nervosa.

Salmone

Un'eccellente fonte di acidi grassi omega-3, è fornita dal salmone, portatore di proprietà anti-infiammatorie sedanti gli ormoni dello stress, come adrenalina e cortisolo. Ottima fonte di proteine ​​e altri nutrienti, aiuterà a sentirti meglio.

Arance

I profumi di agrumi, hanno il potere di migliorare l'umore, gli olii essenziali provenienti dalla buccia, ne fanno un potente acceleratore d’umore. Un ottimo e gustoso spuntino, in purezza, nelle insalate o spremute, l’ansia e stato agitativo, si perderanno tra i notevoli e penetranti profumi agrumati.

