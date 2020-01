 Le nuove tendenze alimentari, da provare assolutamente

L'industria alimentare, sembra continui a spingere nel settore bio e salutistico. Nuovi prodotti, ricette e cibi sconosciuti alla grande distribuzione, soprattutto di derivazione esotica e quindi distante dalla cultura prettamente occidentale. Sei pronto a sperimentare e attivare un nuovo approccio, anche creativo, che volge lo sguardo a cibi e bevande fuori dall’ordinario? Addentriamoci in questo mondo alimentare, fuori dai canoni convenzionali e brand-new.

Caffè Di Broccoli

Per iniziare la giornata con una dose di caffeina, unita ad una dose giornaliera di fibre, vitamine A e C, potassio e acido folico, sorseggiate una tazza di caffè broccoli. L'ingrediente principale, è la polvere di broccoli, che conserva i nutrienti, il colore e il sapore della verdura. Solo due cucchiai di polvere, equivalgono a una porzione della pianta crocifera. Preparalo a casa preparando una tazza di caffè, lasciandolo raffreddare - il che massimizza i benefici della polvere - e miscelandolo con un cucchiaino di polvere di broccoli, per circa un minuto. Dopo aver trasferito la bevanda nella tua tazza preferita, aggiungi latte e dolcificante o come faresti normalmente.

Yogurt di bufala

Ricco di proteine, questo nuovo yogurt è prodotto con latte di bufala, anziché con latte di mucca. Rispetto allo yogurt greco, lo yogurt di bufala, è meno acido e piccante e offre più calcio rispetto allo yogurt tradizionale a latte intero. È un buon sostituto della maionese e della panna acida e funziona bene anche nei frullati.

Aceto di sidro di mele e carbone

Porta il tuo aceto di mele al livello successivo, con una dose extra di carbone attivo. Il carbone attivo, aiuta a promuovere un intestino sano e aggiunge un tocco unico a un vecchio must. Provalo sottoforma di bevanda e perché, come base di un nuovo cocktail.

Pasta Di Piantaggine

Esiste la pasta di farro, di riso, di ceci, di segale. Per gli irrinunciabili al carboidrato, questa pasta new style, proveniente dalla piantaggine, annullerà i tuoi sensi di colpa, perche apporta solo un terzo delle calorie, rispetto ai 100g di pasta di grano. Realizzata con uno degli ingredienti più popolari in America Latina e Africa occidentale: i platani, frutti simili alle banane ma più dolci. Una porzione di pasta al platano, fornisce beta-carotene, fibre e vitamina C, sono ricchi di ali minerali, soprattutto lo zinco, e flavonoidi.

Ghiaccioli di avocado

Un'alternativa salutare al gelato con gocce di cioccolato alla menta, sono i ghiaccioli di avocado alla menta, i quali offrono una medesima consistenza cremosa, pari al gelato ma, senza calorie extra. Queste prelibatezze verdi congelate, sono uno spuntino dolce e soddisfacente, da gustare nella calura estiva o ogni volta che si desidera un dessert freddo.

Tonno Senza Pesce

Spesso fatto con ingredienti come soia, fave, ceci, fagioli bianchi, lenticchie, piselli spezzati, sale marino e olio di alghe (estratto da polvere di alghe), il tonno senza pesce è la versione di quest'anno, di un hamburger senza carne. Con tutte le proteine ​​presenti in questi legumi, il tonno senza pesce, è un vero affare nutrizionale. Che tu sia vegano o cerchi di consumare meno proteine ​​animali, questo è un ottimo punto di partenza.

Caffè Ai Funghi

Anche i funghi si intrufolano nella tua tazza di caffè. Vantando una vasta gamma di benefici per la salute, come l'immunità, l'energia e la longevità, i funghi potrebbero essere il superfood di quest'anno. Il caffè ai funghi, in particolare, sta guadagnando molta popolarità ultimamente. Creato bollendo e liquefacendo i funghi secchi, puoi goderti tutti i nutrienti e i minerali di questa verdura potente e iniziare la giornata con il piede giusto.

Fagioli Adzuki

Popolari in Asia, i fagioli azuki stanno iniziando a spuntare sempre più nei supermercati di tutto il Paese. Sono un concentrato di proteine, fino a 17 grammi di proteine ​​in una sola tazza. Questi fagioli rossi, sono ricchi di fitonutrienti e altri nutrienti essenziali come vitamine del gruppo B, fibre, ferro e potassio. I fagioli di Adzuki, hanno un gusto ricco e dolce e funzionano bene con dessert, insalate e zuppe.

Moringa in polvere

Una polvere verde, prodotta dalle foglie secche dell'albero della moringa. La moringa macinata, è ricca di antiossidanti, calcio, vitamine A e C, potassio e proteine. Alcuni studi sugli animali, suggeriscono che la polvere di moringa può aiutare a ridurre i livelli di zucchero nel sangue, ridurre i livelli di colesterolo cattivo e combattere l'infiammazione. La moringa, contiene il doppio della quantità di proteine ​​presenti nel cavolo e il doppio del calcio negli spinaci. Usalo nei frullati, cospargilo sulle insalate o addirittura aggiungilo al pesto fatto in casa.

