Aloe vera: un elisir, tutto da bere

L'aloe vera è originaria delle aree più aride dalla Terra, ma oggi è possibile coltivarlo abbiamo trovato il ovunque (anche nelle nostre case). L'aloe, è diventata così popolare che si trova in molti prodotti per la pelle e i capelli, come creme idratanti, creme solari e shampoo. Bere succo di aloe vera, fa bene più che prendersi cura della pelle e dei capelli, perché è assunto e agisce dall’interno. Può anche rafforzare il sistema immunitario, frenare i problemi digestivi e controllare la glicemia.

I chiari benefici per la salute

L’ aloe vera, consta di 75 componenti attivi che includono vitamine, enzimi, minerali, zuccheri, lignina, saponine, acidi salicilici e aminoacidi. Contiene alcune delle vitamine e dei minerali più importanti, come le vitamine B, C, E e acido folico. Incorporare il succo di Aloe vera nella tua routine quotidiana, può aiutare ad alleviare i disturbi digestivi come costipazione o gas, normalizzando i batteri sani nell'intestino e aggiungendo idratazione necessaria all'intestino. I benefici sembrano infiniti, il succo infatti, è anche noto per controllare i livelli di zuccheri nel sangue e potrebbe potenzialmente favorire le persone con pre-diabete o diabete di tipo 2. Ovviamente non bisogna, come per tanti altri alimenti, abusarne. Ne bastano 80-100 ml nella tua acqua, frullato o in purezza; usarne eccessivamente potrebbe avere effetti lassativi, abbassare i livelli di potassio e generare crampi.

Prepararlo a casa

Una cosa da notare su questo elisir apparentemente magico, è che trovare puro succo di aloe vera può essere difficile. Preparare il tuo succo di aloe vera, è il modo migliore e più vantaggioso per ottenere tutti i nutrienti. Per preparare il tuo succo, prendi una foglia matura (dal fondo della pianta) e taglia attraverso lo strato esterno per esporre il gel dell'interno. Raccogli tutto il gel dalla foglia, quindi mescolalo in un bicchiere d'acqua.

Prima di immergerti in questa tendenza alimentare salutare, è importante esaminare in che modo l'aloe vera potrebbe influire sui tuoi farmaci, quindi consulta un medico prima di bere regolarmente il succo. Nel complesso, il succo di aloe vera è ottimo per il corpo se consumato correttamente.

