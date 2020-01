Il mio avocado è maturo? Come scegliere quello perfetto

Se gli avocado non sono già entrati nella tua lista della spesa, probabilmente lo faranno presto. Non è un segreto che questo frutto sia incredibilmente alla moda. E per fortuna, a differenza di altre tendenze alimentari come la torta servita sopra i frappè e le fette di pizza più grandi della tua testa, in realtà sono anche salutari. Gli avocado, sono un’ottima fonte di grassi salutari e sono carichi di fibre, che fanno bene al cervello, al cuore e possono persino aiutare a prevenire il gonfiore.

Sono anche ricchi di vitamine e magnesio, che, è utile per alleviare lo stress e persino aiutare con i sintomi della sindrome premestruale e le emicranie. Ma sapevi che se cerchi determinate qualità nel tuo avocado, puoi effettivamente ottenere un gusto e un valore nutrizionale migliori? Scopri i migliori consigli e trucchi, per assicurarti di scegliere sempre l'avocado perfetto.

Importa se un avocado è irregolare o liscio?

Che ci crediate o no, ci sono molti diversi tipi di avocado: irregolari e dalla pelle scura, lisci e dalla pelle più verde. Gli avocado lisci, hanno circa 24 grammi di grassi, mentre gli avocado irregolari, possono contenere fino a 38,5 grammi di grassi, ecco perché gli avocado più verdi a volte, vengono commercializzati come avocado "light" al supermercato. Avere i grassi sani che gli avocado forniscono, è benefico ma consumati con moderazione, in genere 1/3 di avocado di medie dimensioni.

Come sapere se un avocado è maturo

Se un avocado non è maturo, può rovinare l'intero pasto. Nessuno vuole mangiare una fetta dura, farinosa o leggermente viscida. Vi sono un paio di suggerimenti cruciali da tenere a mente, quando si cerca un avocado maturo. Innanzitutto, dovresti sentire l'avocado, ma qualunque cosa tu faccia, non schiacciarlo! È importante essere in grado di sentire se è morbido, ma se schiacci l'avocado puoi danneggiarlo, premerlo può lasciare la polpa ammaccata e marrone, il che non sarà piacevole quando lo taglierai più tardi. Naturalmente, dovresti evitare sempre gli avocado con imperfezioni evidenti.

Il "Test dello stelo"

Un modo a prova di errore per dire se un avocado è maturo o meno, è quello di fare il "test dello stelo". Prima cosa, togli il gambo dall'avocado e osserva. È uscito facilmente e aveva il verde sotto di esso? In tal caso, significa che il tuo avocado, è maturo e pronto da mangiare. In caso contrario, riponilo e scegline un altro da acquistare. Ovviamente, non è il caso di staccare tutti gli steli al supermercato ma, farlo a casa ti permette di capire quali consumare prima.

Che dire dei prodotti “Avocado”?

I prodotti a base di avocado, stanno iniziando a popolare gli scaffali del supermercato, ma quanto fa bene assumerli? L’ olio di avocado e maionese di avocado, in genere ha meno calorie rispetto al normale olio e maionese. Tuttavia, poni attenzione quando acquisti, perché non tutti i prodotti a base di avocado, sono migliori per te. Le patatine di avocado, ad esempio, possono avere quasi il 25 percento in più di sale, rispetto a un normale sacchetto di patatine, quindi è sempre una buona regola empirica controllare l'etichetta nutrizionale, prima dell'acquisto.

Senti di avere più consapevolezza di questo frutto esotico o da neofita, ora, sei tentato di provarlo? Vediamo dove poterlo acquistare:

F.lli Gatto Sas di Gatto Marco & C.- Via Piave, 33, 31100 Treviso TV

Ortofrutta LEO - Via Tommaso Salsa, 42, 31100 Treviso TV

Ortofrutticola Benzon & Volpato (S.R.L.) - Via Mercato Ortofrutticolo, 16, 31100 Treviso TV