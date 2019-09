Bellezza dei capelli: la cura di una chioma sana, parte dall' interno

L'alimentazione è fondamentale per lo stato di salute generale, non vi sono pillole magiche, impacchi miracolosi o guru che possano fare qualcosa di concreto e reale, senza il supporto di una vita/ dieta alimentare corretta. I capelli sono parte di noi, sono vivi e pertanto devono essere " alimentati" a dovere. Vediamo quali sono le scelte alimentari giuste, per avere e mantenere dei capelli sani, nutriti e perfetti.

Omega 3 e pesce

I pesci "grassi", come il salmone e il tonno sono ricchi di acidi omega-3, grassi buoni ( per il nostro organismo e per il sistema cardiovascolare, nonché per quello ormonale), che agiscono per nutrire i follicoli piliferi per una crescita costante e conferendo una maggiore brillantezza. Questi tipi di pesci sono anche ricchi di vitamina D, vitamina essenziale perché le radici siano sane. Tuttavia, assicurati di acquistare pesce di pescato fresco, inserendo a pieno titolo nel proprio diario alimentare, pesce azzurro e crostacei. Scegliere il prodotto fresco, assicura la presenza maggiore di nutrienti, rispetto agli animali da allevamento intensivo, oltre ad essere anche un aiuto per la salvaguardia dell' ambiente.

Foglie grandi e verdi

Spinaci, verze, cavoli e altre verdure a foglia verde, sono ottime fonti di ferro e aiutano a prevenirne una carenza organica, che può portare al diradamento e alla perdita dei capelli. Altrettanto importante, e' la presenza di vitamine C e A, che insieme alimentano e promuovono la produzione di collagene nel tuo corpo, un componente vitale di capelli (oltre ad unghie e cartilagini), lussureggianti e resistenti ai danni. Infine, contengono anche beta carotene, un precursore vitaminico, che aiuta a mantenere il cuoio capelluto elastico, oltre a ridurre il fastidioso fenomeno della forfora.

Formaggi

Ricco di proteine ​​e di calcio, il formaggio è parte importante in una dieta. Fornendo gli elementi essenziali, di cui i follicoli piliferi hanno bisogno, per fare il loro lavoro, aiuta anche a proteggere i capelli dai danni della luce solare diretta, grazie al suo contenuto di omega-3, biotina e rame.

Pollame

La carne di pollo, tacchino e altra carne bianca è un'ottima fonte di proteine ​​magre. Una dieta ricca di proteine ​​è importante anche per i capelli; le proteine ​​che assumi sono in primis focalizzate e dirette agli organi interni e sulla massa muscolare, essendo dunque questi ultimi una "prima priorità" organica, se hai anche una piccola carenza, i tuoi capelli diventeranno presto sottili e fragili. Le carni bianche, inoltre, contengono notevoli quantità di niacina, nota anche come vitamina B3, che è un nutriente importante per un cuoio capelluto sano.

Noci e semi

Noci e semi, sono una delle migliori fonti alimentari di vitamina E. Questo nutriente, ha un effetto antiossidante, che aiuta a mantenere le cellule del corpo in buone condizioni. La vitamina E, è particolarmente importante per mantenere attivi e produttivi, i follicoli piliferi.

Semplicemente..nutrirsi

Prendersi cura dei propri capelli, è fondamentale se si desidera uno styling di successo. Shampoo e balsamo costosi, non ti aiuteranno se la dieta e' privata del nutrimento giusto di cui i tuoi capelli, hanno bisogno. Mangia più frequentemente questi cinque alimenti e noterai sicuramente una vera differenza nella pienezza, brillantezza e gestibilità di uno dei tuoi più importanti beni di bellezza.

