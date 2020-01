Il magico arcobaleno dei fitonurienti

Le tossine esistono in ogni aspetto della nostra vita, dall'aria che respiriamo, al cibo che mangiamo, persino ai pensieri che pensiamo. È stato stimato che attualmente, ci sono oltre 80.000 prodotti chimici utilizzati, cui siamo esposti su base giornaliera.

Queste tossine, che vanno dai metalli pesanti agli inquinanti organici persistenti (POP), possono avere drastici effetti negativi sulla nostra salute. Studi sugli animali e sull'uomo, hanno collegato l'esposizione alle tossine a infiammazione, danno ossidativo, neurodegenerazione, disfunzione del sistema immunitario, degenerazione scheletrica, solo per citarne alcuni.

Sfortunatamente, evitare tutte queste tossine pericolose è quasi impossibile, poiché hanno permeato tutti gli aspetti della nostra vita. Tuttavia, esiste un modo semplice per supportare la naturale funzione di disintossicazione del tuo corpo: mangia cibi vegetali più colorati!

Probabilmente avete sentito il ritornello di mangiare più frutta e verdura dai vostri genitori, medici e esperti di salute molte volte, e per una buona ragione. Questi composti sono chiamati fitonutrienti e oltre a dare agli alimenti i loro colori, possono anche sostenere la salute e la disintossicazione in ogni parte del corpo. Esistono centinaia di fitonutrienti diversi, ognuno dei quali supporta la salute del tuo corpo in modo diverso. È facile lasciarsi sopraffare da tutte le informazioni sui diversi fitonutrienti e sui loro benefici. Su vasta scala, il semplice consumo di una vasta gamma di frutta e verdura di diversi color,i ti assicura di raccogliere i frutti di una serie di fitonutrienti.

Tuttavia, è anche possibile personalizzare l'assunzione di fitonutrienti per affrontare problemi o funzioni specifici. Per iniziare il tuo viaggio nel colorato mondo dei fitonutrienti, ecco cinque classi, rinomate per le loro capacità disintossicanti:

Gli antociani

Gli antociani, sono flavonoidi che danno a frutta e verdura un tono rosso intenso, blu o viola. Sono stati collegati alla prevenzione delle malattie cardiache e del cancro e possono anche migliorare la funzione cognitiva. Gli antociani si trovano in bacche, uva rossa, melanzana viola e cavolo rosso.

Carotenoidi

I carotenoidi, sono un gruppo di fitochimici con attività antiossidante che combattono i radicali liberi e riducono il danno cellulare che alla fine porta alla malattia. I carotenoidi si trovano in carote, cavoli, pomodori, zucca e melone.

Catechina

Una catechina, è un flavanolo legato a un ridotto rischio di malattie cardiache, ictus e alcuni tumori. Questo flavanolo, può anche aiutare a ridurre il colesterolo nel sangue. Le catechine sono spesso associate al tè, ma possono anche essere trovate nel caffè e nel cioccolato.

La quercetina

La quercetina, è un flavonoide che agisce come antiossidante con proprietà antinfiammatorie. La ricerca mostra che può aiutare a proteggere contro le malattie cardiache e il cancro. Le sue proprietà anti-infiammatorie, possono anche aiutare a ridurre i sintomi delle allergie. La quercetina si trova in mele, bacche, agrumi, cipolle, olio d'oliva e prezzemolo.

Solfuri

I solfuri, sono un gruppo di composti contenenti zolfo che sono responsabili del sapore pungente di alcuni alimenti. La ricerca ha collegato questi composti a un migliore controllo della pressione arteriosa e ad una diminuzione del colesterolo LDL (cattivo). I solfuri si trovano nelle verdure allium come aglio, cipolle, porri e scalogno.

I flavonoidi

I flavonoidi, possono proteggere contro il cancro e le malattie cardiovascolari. Questi fitochimici, contribuiscono alla comunicazione cellulare sana. Ciò può innescare la disintossicazione, ridurre l'infiammazione e ridurre il rischio di diffusione dei tumori.

I glucosinolati

I glucosinolati, sono simili nell'aiutare a prevenire il cancro. Trovato principalmente nelle verdure crocifere, come broccoli, cavolo cinese, cavolfiore, cavoletti di Bruxelles, aiutano ad eliminare le tossine nel corpo.

Goditi l'arcobaleno di frutta e verdura ogni giorno, potrai sfruttare al meglio, molti dei fitonutrienti che la natura ha da offrire.

Per la tua carica policroa e deliziosa:

F.lli Gatto Sas di Gatto Marco & C. - Via Piave, 33, 31100 Treviso TV

Mercato Ortofrutticolo - Via Mercato Ortofrutticolo, 16, 31100 Treviso TV