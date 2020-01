Burro vegano, mania vegetale?

Una cosa su cui molte persone concordano, è che la margarina non è una buona opzione. Sorprendentemente, la margarina è in realtà il nome generico per il burro vegano. I burri vegani alla moda che vedi nei negozi, ora sono "burro" a base di olio vegetale, che è la margarina. Se sei parte di una minoranza di persone che hanno mangiato margarina per anni, stavi mangiando burro vegano prima che fosse popolare e senza nemmeno accorgertene. Per gli scettici, la margarina non è l'unica alternativa al burro a tua disposizione. In effetti, ci sono sei alternative al burro (compresa la margarina), che potresti prendere in considerazione la prossima volta che vai al supermercato. Ecco tutto ciò che devi sapere, in modo da poter affrontare i tuoi acquisti con fiducia e forse anche scoprendo un nuovo elemento base della cucina.

Burro montato

Il burro montato, è una scelta popolare per chi osserva il peso. Il burro montato, viene prodotto utilizzando azoto gassoso che crea la consistenza montata, aggiungendo aria nel burro. Il risultato è che risulta più facile da spalmare, più leggero e meno denso del burro normale. Poiché è più facile da diffondere, puoi risparmiare calorie perché avrai bisogno di quantità ridotte nei tuoi piatti e questo può radere via un terzo del grasso e delle calorie che normalmente sono presenti nel burro normale. Questo burro ha lo stesso sapore del burro normale ed è perfetto per le persone che vogliono indulgere, senza sensi di colpa delle calorie aggiunte.

Burro coltivato

Il burro coltivato, noto anche come burro europeo, è prodotto da colture di batteri vivi che vengono aggiunti alla miscela, prima che venga trasformata in burro. Durante il processo di zangolatura, viene creato un composto chiamato diacetile, che conferisce a questo burro un sapore significativamente piccante. Ha un contenuto di grassi di burro più elevato, rendendolo ideale per diffusione du qualsiasi prodotto sfornato. Quindi, se stai cercando il miglior burro da servire al brunch insieme a focaccine calde, questo potrebbe essere adatto alle tue esigenze.

Ghee

Il burro chiarificato, viene prodotto cuocendo a fuoco lento il burro e rimuovendo eventuali residui liquidi. Questo burro è piuttosto alla moda in questo momento, poiché la maggior parte del liquido, e quindi del latte, viene rimosso, è un'ottima opzione per le persone intolleranti al lattosio.

Burro allevato ad erba

Il burro nutrito con erba, è un'alternativa popolare a causa dei suoi benefici per la salute. Questo burro è ricco di acidi grassi Omega-3, che possono aiutare a prevenire le malattie cardiache e migliorare la salute del cervello. Il burro nutrito con erba, è un'ottima opzione se stai seguendo la dieta cheto perché è ricoo di grassi sani e non ha conservanti aggiunti.

Burro Di Cocco

Il burro di cocco, come rivela il nome, è fatto dalla polpa di noci di cocco. La noce di cocco, viene lavorata e macinata fino a formare una pasta facile da spalmare. Questo burro contiene potassio, magnesio e ferro, tutto ciò di cui il tuo corpo ha bisogno dai cibi nella tua dieta quotidiana. È simile nel sapore e nella consistenza al burro di noci ed è perfetto per le persone che hanno bisogno di un'alternativa senza latte al burro e amano il gusto del cocco, ma può essere ricco di calorie, quindi fai attenzione alle porzioni.

Margarina

La margarina, è stata oggetto di gravi critiche in passato, ma i marchi di margarina nuovi e migliorati, sono attualmente nel negozio di alimentari contrassegnato come "burro vegano". Questi burri contengono oli vegetali che possono abbassare il colesterolo. La differenza principale tra burro e margarina, è che il burro ha una quantità significativa di colesterolo, mentre la margarina ha poco o nessun colesterolo La cosa principale a cui devi prestare attenzione, è il grasso trans. Alcuni marchi di margarina, utilizzano grassi trans per conferire al prodotto una consistenza simile al burro. Quindi controlla l'etichetta e cerca 1) “Zero grassi trans” e 2) "Parzialmente idrogenato", sull'etichetta

Concludendo, vi sono molte (quasi troppe!) opzioni di burro tra cui scegliere. Ma sapendo cosa c'è esattamente in ogni tipo di burro e il valore nutrizionale che potresti ottenere da ciascuno di essi, puoi prendere una decisione informata la prossima volta che sei al supermercato.

