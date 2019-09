Autunno alle porte: accogliamolo anche a tavola!

L'autunno è in pieno svolgimento, il che significa che oltre a tirare fuori i nostri maglioni e raccogliere mucchi enormi di foglie rosso-aranciate, è tempo di caricare i nostri pasti, con alcuni degli alimenti più deliziosi e ricchi di nutrienti dell'anno. Gli alimenti di questa stagione, sono ricchi di antiossidanti che combattono le malattie, vitamine nutrienti per la pelle e composti che riducono lo stress. Dai un'occhiata ai 5 migliori alimenti di questa stagione.

Melograni

Con il suo colore rosso intenso, il melograno, è un peccato che questo super-frutto non sia incluso come un ottimo alimento base per l'autunno. I melograni non solo combattono l'infiammazione e aiutano a rallentare la crescita tumorale; il succo è ottimo anche per il tuo cuore. Bere solo 10 once al giorno può abbassare l'ipertensione e i livelli di trigliceridi e aumentare il numero di colesterolo HDL protettivo per il cuore. È anche molto più basso di zucchero rispetto ai succhi di mela e arancia, quindi è un'ottima opzione per i bambini a tavola.

Mele

Questo frutto antico, è il preferito autunnale, piace a tutti e esistono tantissime varietà, per tutti i gusti e usi. Le mele, sono ricche di vantaggi: contengono pectina, che aiuta ad abbassare i livelli di glucosio nel sangue e la pressione sanguigna; e sono anche carichi di vitamine A, E e beta carotene, un trio di sostanze nutritive che combattono il danno cellulare e aiutano a prevenire l'asma, il diabete e le malattie cardiache. Un altro motivo per sgranocchiare le mele? Possono aggiungere anni alla tua vita. Quindi sentiti libero di caricare sulle dosi con cui le assumi (torte, crostate, nelle insalate, fresche e croccanti direttamente dall'albero).

Cavolini di Bruxelles

Potresti aver storto il naso verso di loro da bambino o anche da adulto, ma è tempo di riprovarli. Che tu li arrostisca interi o li tritati, saltati, passati, al forno, fritti, il cavolino di Bruxelles, è carico di nutrienti essenziali, come acido folico e fibre. Non sei sicuro di come metterli nel piatto per la tua famiglia? Provali con pancetta e semi di girasole, saranno una tentazione che non avresti mai immaginato.

Patate dolci

Tipiche della cucina americana e un must per la cena del Ringraziamento, ormai sono sdoganate ovunque e sono diventate reperibili e presenti nei reparti ortofrutta di tantissimi supermercati. Facciamone uso, perchè questa patata, il cui uso è pari alla nostre tipologie, è ricca di caroteni, vitamine C e B6 e potassio, inoltre le patate dolci possono anche aiutare a evitare che i tuoi ormoni vadano in tilt da stress. Le patate dolci possono anche aiutare a bilanciare lo zucchero nel sangue nelle persone affette da diabete. È anche una delle verdure più versatili: una delle preferite per le torte, le patatine fritte e qualsivoglia ricetta che la fantasia suggerisce.

Cavolfiore

Molte persone credono che a partelesse o al vapore, non c'è altro modo di mangiare il cavolfiore. Ma questo ortaggio è più versatile e nutriente di quanto si pensi. Contiene il solforaphane composto, che ha dimostrato di prevenire le ulcere allo stomaco. La vitamina C nel cavolfiore (una porzione ha più del 50% del valore giornaliero), riduce anche il rischio di malattie cardiache e la vitamina K che contiene, aiuta ad aumentare la forza ossea. Sono anche una delle migliori verdure per combattere il cancro, del resto come tutte le verdure a foglia larga e verdi, dal carattere zolfino, anch'esse presenti ampiamente in questo periodo, come cavolo, verza, broccoli e di cui dovremmo fare scorpacciate.

